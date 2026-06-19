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李대통령 "선관위 원포인트 개헌이라도 해야...필요시 대통령 발의하겠다"

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  • 이재명 대통령이 19일 선관위 투표용지 사태 관련 선관위 원포인트 개헌을 필요시 대통령 발의로 추진하겠다고 밝혔다.
  • 이 대통령은 선관위의 무책임·방종을 비판하며 외부 감시·견제가 가능하도록 법·제도 정비가 필요하지만 현 헌법 구조상 위헌 소지가 있다며 여야 합의를 촉구했다.
  • 잠실 시위와 관련해 그는 참정권 확보 시위는 비난하지 않되 허위사실 유포·검문 등 질서파괴 행위는 엄정 수사해 책임을 묻고, 선의의 운동은 보호하겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"청년 참정권 시위 보호하되 불법행위는 엄단"

[서울=뉴스핌] 김승현 조승진 기자 = 이재명 대통령이 19일 중앙선거관리위원회 투표용지 부족 사태 및 잠실 시위에 대해 "원포인트 개헌이라도 해야 하지 않겠냐"라며 필요하다면 직접 발의해서라도 추진하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 춘추관 2층 대브리핑룸에서 개최한 유럽 순방 성과와 국정 현안에 대한 기자회견에서 관련 질문에 이같이 답했다.

이 대통령은 "청년, 젊은이들이 국민 참정권 문제, 투표 기회 박탈에 대해 매우 민감한 반응을 보이고 행동으로 지키기 위해 노력하는 걸 보면서 사실 약간 놀라웠다"며 "우리보다 더 낫구나, 기성세대보다"라고 말했다.

이어 "매우 이기적이고 세상의 정의와 공정 질서에 무관심하다고 선입견을 가졌던 청년들이 우리가 무관심하거나 관심 비중이 적다고 판단되는 영역에 문제 제기하고 행동하는 걸 보고 우리와는 다른 세대라는 생각을 하게 됐다"며 "매우 감사하게 생각한다"고 밝혔다.

이 대통령은 "선관위 문제는 사실 참 황당하다"며 "투표지야 원래 투표자 수만큼 만드는 게 동창회장 뽑을 때도 하는 거 아니냐"고 지적했다. 

이재명 대통령이 19일 오후 청와대 춘추관 2층 대브리핑룸에서 유럽 순방 성과와 국정 현안에 대한 기자회견을 하고 있다. [사진=KTV]

이어 "국가 가장 근간인 민주적 기본질서를 유지하는 투표제도 선거제도를 헌법이 정한 중립 기관으로서 아무런 통제도 받지 않고 그만큼 책임져야 하는데 책임 아니고 자유롭게 했다"며 "방종에 가까운 자유다. 결국 심각한 문제"라고 비판했다.

이 대통령은 "법 제도를 최대한 고치고 외부의 감시 견제가 가능해야 하지 않냐"며 "위원장을 대법원장이 사실상 임명하는 것처럼 해도 되겠냐, 비상임으로 해서 선거날도 제대로 출근 안 했다는 얘기 있는데 그러면 되겠냐"고 반문했다.

그러면서 "감시 견제 통제를 적절하게 해야 한다. 이를 위한 법 제도 정비가 필요하다는 생각"이라면서도 "헌법이 너무 명징하게 독립기관으로 해놨기 때문에 감시 통제 견제 법 제도가 위헌 판결 받을 가능성이 있다"고 우려했다.

이 대통령은 "필요하면 여야 간 의견 일치되면 선관위 원포인트 개헌이라도 해야 하지 않냐"며 "필요하다면 대통령 발의 하는 한이 있더라도 추진하겠다"고 밝혔다.

다만 "문제는 정치권 책임성에 관한 건데 진심으로 문제 해결하려는 건지 이걸 이용해서 정치공세해서 뒤로 빠지려는 건지 알기 어렵다"며 "정치권 진지한 논의를 촉구하고 정치권 논의되어 가는 거 봐가면서 정부 입장을 정하겠다"고 말했다.

그러면서도 "근본개혁이 필요하다. 이 상태로 갈 수 없다"고 거듭 강조했다.

잠실 시위와 관련해서는 "참정권 확보를 위한 시위 자체를 비난하면 안 된다"면서도 "이 공간을 활용해 전혀 엉뚱한 허위사실, 가짜뉴스, 사회혼란 획책하는, 무슨 산적도 아니면서 지나가는 사람 검문검색하고 주머니 털고 이러면 안 된다"고 경고했다.

이 대통령은 "원래 산적이 하는 일인데 권한도 없는데 산적이 하는 짓을 하면 안 된다"며 "또는 숫자 많다고 출입을 막아서 남의 중요한 일을 못하게 막는 건 중대범죄 중 하나"라고 지적했다.

이 "이런 행위에 대해서는 엄정하게 수사하고 책임 묻도록 지시했다"며 "이런 것까지 방치하면 안 된다. 구분해야 한다"고 밝혔다.

이 대통령은 "정당한 참정권 확보를 위한 주권행사와 질서파괴 획책 범죄행위는 엄밀하게 구분해야 참정권을 지키기 위한 선의의 운동도 제대로 빛을 발할 수 있겠다"며 "옥석을 가려서 엄정하게 대응할 건 하고 보호할 건 확실히 보호하겠다"고 덧붙였다.

kimsh@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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