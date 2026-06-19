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李대통령 "당청, 하나이면서 남인 관계...여당은 포용적이고 개방적이어야"

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  • 이재명 대통령은 19일 기자회견에서 정청래 대표의 출국 행사 불참에 큰 의미를 두지 않는다며 당청은 하나이면서 남이기도 한 관계라 했다
  • 이 대통령은 민주당이 강경파 중심이 아니라 포용적·개방적으로 운영돼야 하며, 정치는 이상보다 다수의 공감과 동조를 모으는 일이라 했다
  • 이 대통령은 정부와 여당이 민생·경제에 집중하고 유능한 인재를 기용해야 국민 평가를 얻는다며, 당도 이에 대한 포용과 개방에 힘을 보태야 한다 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유럽 순방 출국 행사 정청래 불참에 대해 직접 답해

[서울=뉴스핌] 김승현 신정인 기자 = 이재명 대통령은 19일 유럽 순방 출국 행사에 정청래 더불어민주당 대표가 참석하지 않은 것에 대해 특별한 의미를 부여하지 않으면서도 "당청은 하나이면서 남이기도 한 관계"라고 말했다.

이어 "당도 정부에 대해 쓴소리 할 수 있다"면서도 "정당은 좀 더 포용적이고 개방적이어야 한다"고 말하며 민주당이 강경파 주도로만 운영되지 않기를 바라는 뜻을 다시 드러냈다. 

이 대통령은 이날 오후 청와대 춘추관 2층 대브리핑룸에서 개최한 유럽 순방 성과와 국정 현안에 대한 기자회견에서 관련 질문에 이같이 답했다.

이 대통령은 "해외 출국이나 귀국할 때 많은 사람이 줄서서 하는 게 흔쾌히 기분 좋은 일은 아니다"며 "통상 업무의 일부인데 그렇게 할 필요가 있나 생각했고, 이번에 나갈 때도 뭐 그렇게 해야 되나 하는 생각이었는데 일부가 참석 못하는, 안 하는 상황이 생겼던 것 같다"고 말했다.

이재명 대통령이 19일 오후 청와대 춘추관 2층 대브리핑룸에서 유럽 순방 성과와 국정 현안에 대한 기자회견을 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 당청관계에 대해 "당도 정부에 대해 쓴소리 할 수 있다"며 "좋은 소리만 해야 되는 건 아니지만, 정부는 당이 만든 것"이라고 강조했다. 그는 "정당의 본래 목적은 헌법에도 쓰여 있지만 권력 쟁취"라며 "선거를 통해 선택받는 것이고, 경쟁의 핵심은 국민의 지지"라고 설명했다.

이어 "정치는 언제나 포용적이어야 한다"며 "우리가 원래 가진 이상과 가치를 잃지 않으면서도 최대한 많은 사람의 공감을 이끌어내고, 약간 달라도 같은 점을 찾기 위해 노력해야 한다"고 밝혔다.

이 대통령은 "운동가와 실천가, 정치인은 다르다"며 "정치는 현실이고 실천이 중요하다. 이론가, 이상가, 사상가, 운동가는 주장만 잘 하면 되지만, 정치는 동조자와 공감하는 사람을 많이 모으는 게 마지막 결론"이라고 강조했다.

이 대통령은 당청관계에 대해 "사실 동일체이기도 하고 다른 존재이기도 하다"며 "정부는 당이 만든 것이고, 서로 협조하며 정부는 정당이 지원과 지지를 하길 기대한다"고 설명했다. 그는 "정부의 국정성과는 결국 당에 귀속되고, 그를 통해 국민들의 평가를 또 받는다"며 "당청은 하나이면서 남이기도 한 관계"라고 말했다.

그러면서 "민주당과 현 정부는 여러분이 보시기에 갈등이 보이지만 잘되기 위한 과정이라 생각한다"며 "국민으로부터 좋은 평가를 받기 위해 실적을 내야 하고, 실천과 행동을 통해 결과를 만들어야 한다"고 밝혔다.

이어 "일부에서 왜 우리 편 안 쓰고 자꾸 남의 편 쓰냐고, 같이 싸워온 우리 편이 섭섭하다는 얘기도 하는데, 나는 우리 편 안 쓴 게 아니라 다른 쪽도 써야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 "국민들이 다 쳐다보고 심판한다"며 "유능한 인재를 쓰는지, 지 편을 챙기는지 보게 된다. 일 잘해야 하는 자리면 능력 있는 사람을 써야 한다"고 말했다.

또한 "정당은 좀 더 포용적이고 개방적이어야 한다"며 "소수 야당이면 포용할 시간이 어디 있겠냐. 자기 주장을 최대한 결집해야 살아남지만, 최다수 집권 여당이 되면 최대한 포용해야 한다"고 밝혔다. 그는 "그렇다고 기본 가치를 버리자는 게 아니다"며 "양자택일만 할 수밖에 없는 상황이 슬픈 것"이라고 덧붙였다.

이 대통령은 정부의 역할에 대해 "국가 권력과 나라 운명을 통째로 책임 맡았고, 국가의 대부분 권력을 위임받아 힘이 있다"며 "이럴 땐 주장이 아니라 행동과 실천으로 책임져야 한다"고 강조했다. 그는 "우리는 국민들의 더 나은 삶과 국가의 더 나은 미래, 그중에서 가장 중요한 민생과 경제에 집중해야 한다"고 말했다.

아울러 "국가 기본 질서를 유지하고, 범죄와 재난으로부터 국민의 생명과 안전을 지키고, 국가 안보를 지키는 건 기본"이라며 "그러나 진짜 능력 발휘 영역은 민생과 경제"라고 밝혔다.

이 대통령은 "민생과 경제가 생기고 개선하는 데 집중할 수 있으면 좋겠다"며 "당도 정부의 민생과 경제를 챙기는 일, 이를 위한 포용과 개방 이런 데에 좀 많은 지원을 했으면 좋겠다는 게 내 생각"이라고 밝혔다.

kimsh@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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