李대통령 "중동전쟁 종전 문턱 들어서…시급한 과제는 '물가'"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 19일 수석보좌관회의에서 중동 전쟁 여파로 인한 고유가·고물가·고환율 대응을 지시했다
- 이 대통령은 호르무즈 해협 완전 개통 전까지 민생 회복과 산업 경제 보완에 전력을 다해야 한다고 강조했다
- 이 대통령은 석유류 가격·생필품 물가 안정에 특단 대책을 주문하며 정부에 가용 수단 총동원을 당부했다
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"물가 안정과 민생 회복에 사활"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 19일 미국과 이란이 종전 합의를 환영하면서도 중동 전쟁이 남긴 고유가, 고물가, 고환율 문제를 지적하며 민생 경제와 물가 안정을 위한 총력 대응을 참모진에게 당부했다.
이 대통령은 이날 청와대에서 수석 보좌관 회의를 주재하며 "100일 넘게 이어진 전쟁이 드디어 종전의 문턱에 들어섰다"며 "그러나 전쟁이 촉발한 고유가와 고물가, 환율 변동성 심화는 우리 경제에 많은 피해를 남기고 있다"고 짚었다.
이 대통령은 "호르무즈 해협의 온전한 개통과 에너지 공급망 정상화까지 상당한 시간이 걸릴 것"이라며 "끝이 아니라 시작이라는 자세로 민생 회복과 산업 경제의 미비점을 보완하는 데 전력을 기울여야겠다"고 강조했다.
이 대통령은 "지금 무엇보다 시급한 과제는 첫째도 둘째도 물가"라며 "석유 최고 가격제와 선제적 물가 대책으로 인한 상승폭의 상당 부분이 관리된 건 사실이지만 여전히 살펴볼 부분이 많다"고 짚었다.
그러면서 이 대통령은 "국제 유가 불안이 확실히 진정될 때까지 석유류 가격 정상화와 소비자 부담 완화 대책을 지속해야 한다"며 "계란, 채소, 과일, 육류 등 핵심 품목의 가격과 수급 안정에 대해 기존 틀을 뛰어넘는 특단의 방안을 마련해야 한다. 고비를 넘겼다고 생각될 때야말로 더 과감하고 정밀한 대응이 필요하다"고 지적했다.
이 대통령은 "불길이 잡혔다고 물을 아끼려다 더 큰 곤경에 처할 수 있다"며 "청와대와 정부가 물가 안정과 민생 회복에 사활을 걸 각오로 가용 수단을 총동원해야 한다"고 강조했다.
pcjay@newspim.com