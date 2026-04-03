인천 차량용 수소 공급량·가격 안정적…인천시 관리 강화

인천 수소 시내버스 [사진=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천에서 수소 연료 부족으로 인한 시내버스와 승용차 운행 차질은 없는 것으로 확인됐다.

인천시는 중동사태와 관련해 인천지역 수송용 수소 수급 상황을 점검한 결과 현재까지 공급에 차질이 없다고 3일 밝혔다.

시는 이날 시청에서 국내 최대 액화수소플랜트 운영사인 SK이노베이션 E&S와 수소충전소 운영사인 SK플러그하이버스 등 수송용 수소 공급업체 관계자들과 회의를 열고 수급 상황을 점검했다.

인천에서는 중동전쟁 이후 국내 나프타 수급이 불안정해지면서 부생수소 생산량이 일시적으로 감소했다.

그러나 시 점검 결과 인천지역 수송용 수소는 하루 10∼13t 수준으로 정상 공급되고 있어 수소 버스와 승용차 운행에 큰 문제가 없는 것으로 확인됐다.

또 수소충전소의 소비자 가격도 ㎏당 9900∼1만2210원 수준으로 중동사태로 인한 가격 인상은 없는 것으로 파악됐다.

인천시 관계자는 "시는 수소 수급 상황과 충전가격을 지속해서 모니터링하고 수소차 이용에 불편이 없도록 안정적으로 공급될 수 있도록 관리에 나설 방침이다"고 말했다.

hjk01@newspim.com