장사정포요격·해상탄도탄·Link-22… 방추위, 2조 원대 '입체 요격망' 윤곽

장사정포요격체계, 8420억 투입해 전쟁 초기 '수도권 방패' 구축

해군 이지스함용 해상탄도탄요격유도탄 7530억 원 FMS 도입 확정

연합해상전술데이터링크 Link-22로 교체,… 해상 연합작전 운용성↑

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 제174회 방위사업추진위원회(위원장 국방부 장관, 이하 방추위)가 3일 오전 10시 서울 용산 국방부 청사에서 열려 장사정포요격체계·연합해상전술데이터링크(Link-22)·해상탄도탄요격유도탄 등 핵심 전력과 2026~2030 방위산업발전 기본계획(안)을 잇달아 심의·의결했다.

방추위는 이날 회의에서 △장사정포요격체계 사업추진기본전략 및 체계개발기본계획 수정(안) △연합해상전술데이터링크(Link-22) 사업추진기본전략 수정(안) △해상탄도탄요격유도탄 구매계획(안) △2026~2030 방위산업발전 기본계획(안) 4개 안건을 처리했다.

장사정포 요격체계(LAMD) 시험 발사 장면. 방위사업청과 국방과학연구소(ADD)는 북한 장사정포 위협에 대비해 '한국형 아이언돔'으로 불리는 장사정포요격체계를 개발하고 있다. [사진= 방위사업청 제공] 2026.04.03 gomsi@newspim.com

첫 안건인 장사정포요격체계 연구개발 사업은 북한의 장사정포 위협 증대에 대응해 국가 및 군사 중요시설을 방호하는 대공무기체계를 국내 연구개발로 확보하는 사업이다. 방추위는 전력 공백을 최소화하기 위해 시제품 전력화 계획을 반영, 사업추진기본전략과 체계개발기본계획 수정(안)을 심의·의결했다. 사업기간은 2025~2030년, 총사업비는 약 8420억 원으로, 전쟁 초기 대량 장사정포 공격으로부터 중요시설 생존성과 합동작전 수행능력이 크게 향상될 것으로 군은 기대하고 있다.

연합해상전술데이터링크(Link-22) 사업은 한·미 연합 해상작전 시 전술정보를 실시간 공유하기 위해 기존 Link-11 체계를 Link-22로 교체하는 사업이다. 방추위는 사업타당성 재검증 결과를 반영해 총사업비와 사업기간 등을 조정하는 사업추진기본전략 수정(안)을 의결했다. 2022~2031년 동안 약 5920억 원을 투입해 전송 속도·용량을 높이고 통달거리를 늘린 Link-22를 도입함으로써, 항재밍 성능을 강화하고 한·미 연합작전 간 상호운용성을 제고한다는 계획이다.

해상탄도탄요격유도탄 사업은 적 탄도탄 위협을 중간단계에서 요격하기 위한 정조대왕함급 이지스함(KDX-Ⅲ Batch-Ⅱ) 탑재용 유도탄을 해외군사판매(FMS·Foreign Military Sales) 방식으로 확보하는 내용이다. 방추위는 2026~2031년 약 7530억 원을 들이는 구매계획(안)을 심의·의결했으며, 해상 발사 탄도탄 요격탄 확보를 통해 적 탄도탄에 대한 중간단계 대응능력을 실질적으로 확보한다는 목표다.

이와 함께 방추위는 '방위산업 발전 및 지원에 관한 법률'에 근거한 2026~2030 방위산업발전 기본계획(안)도 심의·의결했다. 향후 5년간 적용될 이 계획은 방위산업을 체계적으로 지원·육성하기 위한 최상위 전략으로, 3대 정책방향과 10개 중점과제를 중심으로 '방위산업 대전환'을 추진해 글로벌 방산 4대 강국 도약을 뒷받침하는 내용을 담고 있다.

방산업계 관계자는 "이번 장사정포요격체계 사업은 우리 한국형 미사일방어체계(KAMD)의 최하층을 담당하는 사업으로, 북한 장사정포 위협을 실제 요격할 수 있는 방패를 구축한다는 점에서 큰 이정표"라며 "전쟁 초기 쏟아지는 장사정포 탄을 요격해 수도권과 주요 지휘부를 지키는 개념이라, 향후 상층·중층 탄도미사일 방어체계와 함께 입체적 방어망을 완성하는 핵심 퍼즐 조각"이라고 했다.

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