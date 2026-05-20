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뉴욕증시 개장 전 특징주...반도체주·톨브라더스↑ VS 로우스·타겟·사이버보안주↓

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕증시는 20일 개장 전 기업 실적과 AI반도체 기대, 소비 회복에 따라 종목별로 등락이 엇갈렸다.
  • 카바·톨브라더스·TJX·레드로빈 등은 예상 웃돈 실적에 상승했고, 반도체주도 차익 실현 후 다시 강하게 반등했다.
  • 타겟·로우스·ADI와 일부 사이버보안주는 실적 호조에도 가이던스·인수 부담·차익 실현과 AI 리스크 우려로 하락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 20일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 실적과 인공지능(AI) 반도체 기대감, 소비 회복 신호 등에 따라 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다.

반도체주는 최근 급등 이후 차익 실현 흐름을 딛고 다시 반등세를 나타냈으며, 유통·외식·주택건설 관련 종목들도 시장 예상치를 웃도는 실적 발표에 강세를 보였다. 반면 일부 사이버보안주와 반도체 종목은 차익실현 매물에 약세를 나타냈다.

인텔 로고 [사진=블룸버그통신]

▷ 상승 종목

 

◆ 카바(CAVA)

지중해식 패스트캐주얼 체인 ▲카바(CAVA)는 연간 조정 EBITDA(상각과 주식보상 전 영업이익) 가이던스를 상향 조정하면서 주가가 10% 가까이 급등했다.

회사는 올해 조정 EBITDA 전망치를 기존 1억7600만~1억8400만달러에서 1억8100만~1억9100만달러로 높였다.

또 1분기 EPS 20센트와 매출 4억3800만달러를 기록해 시장 예상치인 EPS 18센트, 매출 4억1100만달러를 상회했다.

◆ 톨 브라더스(TOL)

고급 주택 건설업체 ▲톨 브라더스(TOL)는 시장 기대를 웃도는 분기 실적 발표 이후 주가가 3% 상승했다.

회사는 회계연도 2분기 EPS 2.72달러를 기록해 LSEG 예상치인 2.57달러를 웃돌았다. 매출도 25억1000만달러로 시장 예상치인 24억2000만달러를 상회했다.

◆ 반도체주

최근 급등 이후 숨 고르기에 들어갔던 반도체주는 다시 반등세를 나타냈다.

반도체 ETF인 SOXX는 2% 이상 상승했고, ▲마벨 테크놀로지(MRVL)는 4% 넘게 올랐다. ▲인텔(INTC)은 4% 이상 상승했으며, ▲마이크론 테크놀로지(MU)와 ▲퀄컴(QCOM)도 2~5% 상승했다.

AI 반도체 대장주 ▲엔비디아(NVDA) 역시 1.4% 이상 오르며 반도체 랠리에 동참했다. 엔비디아는 이날 장 마감 후 실적을 발표할 예정이다.

◆ 레드 로빈 고메 버거(RRGB)

햄버거 체인 ▲레드 로빈 고메 버거(RRGB)는 예상치를 웃도는 1분기 실적 발표 이후 주가가 9% 넘게 급등했다.

회사는 조정 EPS 13센트를 기록했으며, 이는 손익분기점을 예상했던 팩트셋 전망치를 상회한 수준이다. 매출도 3억7830만달러로 시장 예상치인 3억6210만달러를 웃돌았다.

◆ TJX 컴퍼니스(TJX)

할인 유통업체 ▲TJX 컴퍼니스(TJX)는 예상치를 웃도는 실적 발표 이후 주가가 4% 가까이 상승했다.

회사는 EPS 1.19달러와 매출 143억2000만달러를 기록했다. 이는 팩트셋 예상치인 EPS 1.02달러, 매출 140억2000만달러를 모두 상회한 수준이다.

다만 회사는 현재 분기 가이던스는 다소 보수적으로 제시했다.

▷ 하락 종목

◆ 로우스(LOW)

미국 홈인테리어·건축자재 유통업체 ▲로우스(LOW)는 시장 예상치를 소폭 웃도는 실적을 발표했음에도 개장 전 거래에서 주가가 1% 가까이 하락했다.

회사는 연간 가이던스를 유지했지만, 거시경제와 주택시장 환경이 여전히 어려운 상황이라고 평가했다.

◆ 타겟(TGT)

미국 대형 유통업체 ▲타겟(TGT)은 시장 예상치를 웃도는 1분기 실적과 연간 매출 전망 상향 조정도 불구하고 개장 전 주가가 5% 가깡 ㅣ하락하고 있다.

회사는 주당순이익(EPS) 1.71달러, 매출 254억4000만달러를 기록했다. 이는 LSEG 집계 예상치인 EPS 1.46달러, 매출 246억4000만달러를 모두 웃도는 수준이다.

◆ 애널로그 디바이시스(ADI)

반도체 업체 ▲애널로그 디바이시스(ADI)는 시장 예상치를 웃도는 실적 발표에도 주가가 2% 넘게 하락했다.

회사는 회계연도 2분기 조정 EPS 3.09달러를 기록해 팩트셋 예상치인 2.88달러를 상회했다. 매출 역시 예상치를 웃돌았다.

다만 회사가 AI 전력관리 사업 확대를 위해 반도체 스타트업 엠파워 세미컨덕터를 약 15억달러에 인수한다고 발표한 점이 부담으로 작용한 것으로 풀이된다.

◆ 사이버보안주

사이버보안주는 최근 급등 이후 차익 실현 매물이 나오며 약세를 보였다.

▲지스케일러(ZS)는 2.5% 하락했고, ▲팔로알토 네트웍스(PANW)와 ▲크라우드스트라이크(CRWD)도 각각 1%가량 내렸다.

시장에서는 AI 기술 발전이 사이버보안 업체들의 기존 사업모델에 미칠 영향에 대한 우려가 여전히 이어지고 있다.

koinwon@newspim.com

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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