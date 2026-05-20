뉴욕증시 개장 전 특징주...반도체주·톨브라더스↑ VS 로우스·타겟·사이버보안주↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 20일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 실적과 인공지능(AI) 반도체 기대감, 소비 회복 신호 등에 따라 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다.

반도체주는 최근 급등 이후 차익 실현 흐름을 딛고 다시 반등세를 나타냈으며, 유통·외식·주택건설 관련 종목들도 시장 예상치를 웃도는 실적 발표에 강세를 보였다. 반면 일부 사이버보안주와 반도체 종목은 차익실현 매물에 약세를 나타냈다.

인텔 로고 [사진=블룸버그통신]

▷ 상승 종목

◆ 카바(CAVA)

지중해식 패스트캐주얼 체인 ▲카바(CAVA)는 연간 조정 EBITDA(상각과 주식보상 전 영업이익) 가이던스를 상향 조정하면서 주가가 10% 가까이 급등했다.

회사는 올해 조정 EBITDA 전망치를 기존 1억7600만~1억8400만달러에서 1억8100만~1억9100만달러로 높였다.

또 1분기 EPS 20센트와 매출 4억3800만달러를 기록해 시장 예상치인 EPS 18센트, 매출 4억1100만달러를 상회했다.

◆ 톨 브라더스(TOL)

고급 주택 건설업체 ▲톨 브라더스(TOL)는 시장 기대를 웃도는 분기 실적 발표 이후 주가가 3% 상승했다.

회사는 회계연도 2분기 EPS 2.72달러를 기록해 LSEG 예상치인 2.57달러를 웃돌았다. 매출도 25억1000만달러로 시장 예상치인 24억2000만달러를 상회했다.

◆ 반도체주

최근 급등 이후 숨 고르기에 들어갔던 반도체주는 다시 반등세를 나타냈다.

반도체 ETF인 SOXX는 2% 이상 상승했고, ▲마벨 테크놀로지(MRVL)는 4% 넘게 올랐다. ▲인텔(INTC)은 4% 이상 상승했으며, ▲마이크론 테크놀로지(MU)와 ▲퀄컴(QCOM)도 2~5% 상승했다.

AI 반도체 대장주 ▲엔비디아(NVDA) 역시 1.4% 이상 오르며 반도체 랠리에 동참했다. 엔비디아는 이날 장 마감 후 실적을 발표할 예정이다.

◆ 레드 로빈 고메 버거(RRGB)

햄버거 체인 ▲레드 로빈 고메 버거(RRGB)는 예상치를 웃도는 1분기 실적 발표 이후 주가가 9% 넘게 급등했다.

회사는 조정 EPS 13센트를 기록했으며, 이는 손익분기점을 예상했던 팩트셋 전망치를 상회한 수준이다. 매출도 3억7830만달러로 시장 예상치인 3억6210만달러를 웃돌았다.

◆ TJX 컴퍼니스(TJX)

할인 유통업체 ▲TJX 컴퍼니스(TJX)는 예상치를 웃도는 실적 발표 이후 주가가 4% 가까이 상승했다.

회사는 EPS 1.19달러와 매출 143억2000만달러를 기록했다. 이는 팩트셋 예상치인 EPS 1.02달러, 매출 140억2000만달러를 모두 상회한 수준이다.

다만 회사는 현재 분기 가이던스는 다소 보수적으로 제시했다.

▷ 하락 종목

◆ 로우스(LOW)

미국 홈인테리어·건축자재 유통업체 ▲로우스(LOW)는 시장 예상치를 소폭 웃도는 실적을 발표했음에도 개장 전 거래에서 주가가 1% 가까이 하락했다.

회사는 연간 가이던스를 유지했지만, 거시경제와 주택시장 환경이 여전히 어려운 상황이라고 평가했다.

◆ 타겟(TGT)

미국 대형 유통업체 ▲타겟(TGT)은 시장 예상치를 웃도는 1분기 실적과 연간 매출 전망 상향 조정도 불구하고 개장 전 주가가 5% 가깡 ㅣ하락하고 있다.

회사는 주당순이익(EPS) 1.71달러, 매출 254억4000만달러를 기록했다. 이는 LSEG 집계 예상치인 EPS 1.46달러, 매출 246억4000만달러를 모두 웃도는 수준이다.

◆ 애널로그 디바이시스(ADI)

반도체 업체 ▲애널로그 디바이시스(ADI)는 시장 예상치를 웃도는 실적 발표에도 주가가 2% 넘게 하락했다.

회사는 회계연도 2분기 조정 EPS 3.09달러를 기록해 팩트셋 예상치인 2.88달러를 상회했다. 매출 역시 예상치를 웃돌았다.

다만 회사가 AI 전력관리 사업 확대를 위해 반도체 스타트업 엠파워 세미컨덕터를 약 15억달러에 인수한다고 발표한 점이 부담으로 작용한 것으로 풀이된다.

◆ 사이버보안주

사이버보안주는 최근 급등 이후 차익 실현 매물이 나오며 약세를 보였다.

▲지스케일러(ZS)는 2.5% 하락했고, ▲팔로알토 네트웍스(PANW)와 ▲크라우드스트라이크(CRWD)도 각각 1%가량 내렸다.

시장에서는 AI 기술 발전이 사이버보안 업체들의 기존 사업모델에 미칠 영향에 대한 우려가 여전히 이어지고 있다.

koinwon@newspim.com