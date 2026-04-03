김대현 수성구청장 예비후보, 자산 가치 높이는 '실행형 구청장' 정책 발표

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=김대현 수성구청장 예비후보는 3일 오전 대구 수성구를 서울 강남을 능가하는 교육·정치·경제·문화 1번지 위대한 수성구를 건설하겠다는 비전을 발표했다.
김 예비후보는 정책공약으로 "어르신 치매를 체계적으로 예방 및 관리를 위한 AI를 활용한 '수성치매통합관리시스템'을 구축하고, 공공 치매 돌봄을 효과적으로 하기 위한 '구립수성치매예방센터' 만들어 수성구 어르신들의 건강하고 행복한 삶을 위해 치매를 체계적으로 예방하고 관리하겠다"고 밝혔다.
이어 김 예비후보는 "현재 수성구에는 시립 대구치매노인전문병원이 있고, 수성보건소 내에는 수성치매안심센터가 있으나 어르신 치매와 관련한 의료 수요를 효과적으로 대응하는 것이 미흡한 부분이 있어 이를 해소하기 위해'구립수성치매예방센터'를 만들어 수성구에 있는 민간 치매 병원 및 요양원 등과의 협력체계를 구축하겠다"고 덧붙였다.
김 예비후보는 "수성치매안심센터와 경로당(노인회), 노인복지관 등의 어르신 유관 관계인 등이 참여하는'수성치매안심행복마을위원회'를 만들어 어르신 치매와 관련한 현장 목소리를 바로 듣도록 하고, 'AI 수성 돌봄 로봇'을 활용한 어르신 건강 체크 및 정서적 교감 지원 및 긴급상황 감지시스템을 구축하며, 수성구에 있는 민간 치매 병원과 요양원 등과 유기적 협력체계인'수성민관치매예방요양시스템'을 구축하여 24시간 수성구 어르신들이 치매 걱정 없는 행복한 삶을 살도록 하겠다"고 주장했다.
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