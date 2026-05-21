디밀, 크리에이터 마케팅 통합 솔루션 'C-Link 2.0' 출시

AI 핵심 요약beta
- 디퍼런트밀리언즈가 21일 크리에이터 마케팅 통합 솔루션 'C-Link 2.0'을 출시했다
- C-Link 2.0은 브랜드 성장 단계별 프로그램과 전담 PM·성과 리포트 등 성과 중심 구조를 지원한다
- 디밀은 모듈형 패키지와 프리뷰 세션 등을 확대해 뷰티 브랜드 대상 크리에이터 마케팅 체계를 고도화할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 뷰티 크리에이터 IP 솔루션 기업 디퍼런트밀리언즈(디밀)이 뷰티 브랜드 대상 크리에이터 마케팅 통합 솔루션 'C-Link 2.0'을 출시했다고 21일 밝혔다.
C-Link 2.0은 콘텐츠·커머스·캠페인을 연계한 운영 체계를 기반으로 브랜드별 전담 PM 배정, 분기별 전략 설계, 성과 리포트 제공 등을 통합 지원하는 것이 특징이다. 기존 단발성 캠페인 중심의 운영 방식에서 벗어나 성과 중심 구조를 강화한 점에 초점을 맞췄다.
해당 솔루션은 브랜드 성장 단계에 따라 3개 프로그램으로 구성된다. 초기 브랜드 대상 'C-Link Focus', 시장 확장 단계 브랜드 대상 'C-Link Boost', 리포지셔닝 및 공동개발 전략까지 포함한 'C-Link Advance'로 구분해 운영한다.
디밀은 이번 출시와 함께 모듈형 패키지 상품도 공개했다. 바이럴 캠페인, 크리에이터 프리뷰 세션, 제품 앰배서더 등 10여 개 라인업으로 구성되며, 개별 선택이 가능하다.
이 가운데 '바이럴 캠페인 패키지'와 '크리에이터 프리뷰 세션'은 사전 공개 단계부터 브랜드 문의가 이어졌다고 회사 측은 설명했다. 특히 프리뷰 세션은 제품 개발 단계에서 크리에이터 체험과 피드백을 마케팅 자산으로 활용할 수 있도록 기획됐다.
이헌주 디밀 대표는 "브랜드 성과를 위해서는 콘텐츠·커머스·캠페인이 유기적으로 연결돼야 한다"며 "브랜드 성장 단계에 맞춘 전략과 크리에이터 IP를 연계해 매출 전환 중심 구조를 구축하는 데 중점을 뒀다"고 말했다.
디밀은 향후 모듈 패키지 라인업을 확대하고, 뷰티 브랜드 대상 크리에이터 마케팅 운영 체계를 고도화해 나갈 계획이라고 밝혔다.
whitss@newspim.com