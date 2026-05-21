포티투닷, 그랜저 탑재 음성 AI '글레오' 공개…차량이 대화한다

AI 핵심 요약beta
- 포티투닷은 21일 현대차 그랜저용 글레오 기술을 공개했다.
- 글레오는 LLM 기반으로 대화와 차량 제어를 동시에 수행했다.
- 포티투닷은 OTA로 기능 개선과 개인화 고도화를 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 포티투닷이 현대자동차 '더 뉴 그랜저'에 탑재된 차량용 음성 AI 에이전트 '글레오'의 기술을 21일 공개했다.
2024년 개발에 착수한 글레오는 대규모 언어 모델(LLM) 기반으로 사용자와 자연스러운 대화를 나누며 정보 제공과 차량 기능 제어를 동시에 수행한다.
단순 명령 수행을 넘어 대화 맥락과 주행 상황을 종합적으로 이해한다. 발화자의 위치를 인식하고 사용자 의도를 파악한 뒤 가장 적합한 기능을 실행하고 자연스러운 응답을 생성한다. 음성 명령만으로 내비게이션 목적지 설정, 공조 제어, 차량 기능 조작 등 다양한 작업을 버튼이나 터치 조작 없이 수행할 수 있다.
기술적으로 글레오는 이해, 판단, 답변 생성 등 단계별 목적에 따라 다양한 LLM을 선택적으로 활용하는 구조로 설계됐다. 저지연성과 안정성이 필수적인 차량 작업은 기기 내에서 처리하고, 고성능 연산이 필요한 작업은 클라우드에서 수행하는 하이브리드 방식을 채택했다. 최신 LLM 기반의 음성 합성 기술로 자연스러운 음성을 생성하며 초저지연 응답 속도를 구현해 끊김 없는 대화를 지원한다.
포티투닷은 차량 환경에 최적화된 음성 전처리 기술, 언어별 음성 인식, 자연스러운 음성 합성을 자체 개발했다. 복합적인 변수가 존재하는 차량 환경에서도 안정적인 음성 품질을 제공한다. 웹 검색과 자체 데이터를 기반으로 실시간 정보를 탐색하는 지식 에이전트를 구축해 사전에 학습하지 않은 최신 정보도 활용할 수 있다.
신뢰성 확보를 위해 자체 개발한 '가드레일 에이전트'를 적용했다. 위험 발화를 사전에 감지하고 법규 위반이나 부적절한 요청에 대해 응답을 제한한다. 차량 제어 요청은 안전 상황을 확인한 뒤 동작하도록 구조화했다. 차량 내 인터랙션 데이터는 개인정보와 주행 맥락이 결합돼 있어 데이터 수집부터 저장, 활용까지 전 과정의 거버넌스를 보장한다.
포티투닷은 무선 업데이트(OTA)를 통해 글레오의 기능과 품질을 지속적으로 개선할 방침이다. 실제 주행 데이터와 고객 피드백을 서비스에 즉각 반영하는 체계를 구축하고, 자체 LLM 비중 확대, 기기 내 AI 적용 확대, 개인화 및 추천 기능 고도화, 다양한 서비스 및 앱과의 연동 확대를 추진할 계획이다.
chanw@newspim.com