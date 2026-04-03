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마크롱 대통령 국빈 오찬에 이재용·정의선·손경식·이부진 참석

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조원태 한진·류진 한경협 회장·최수연 네이버 대표이사
한-프랑스 수교 140주년 홍보대사 필릭스·전지현 자리

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 3일 한국을 국빈 방문한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 국빈 오찬을 하며 경제인들도 총출동한다. 

마크롱 대통령 방한은 처음이다. 청와대는 올해가 한-프랑스 수교 140주년을 맞이한 만큼 성대한 공식 환영식과 국빈 오찬을 준비했다고 밝혔다.

이 대통령은 마크롱 대통령의 국빈 방한 전 프랑스 일간지 '르피가로(Le Figaro)'에 기고문을 내고 한-프 관계가 파트너십을 넘어 전략적 조율로 나아가야 한다고 강조했다. 특히 인공지능(AI)과 원자력, 수소 기술, 우주 산업 분야에서 협력을 확대해야 한다고 이 대통령이 강조했다. 

이재명 대통령 부부와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 부부가 2일 저녁 청와대 상춘재에서 친교 만찬 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=청와대]

◆이형희 SK·권봉석 LG그룹 부회장·이호성 하나은행장도 참석 

이에 따라 이날 국빈 오찬에는 한-프랑스 간 경제협력의 선봉장이 될 경제계 인사들이 대거 참석했다. 먼저 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대자동차그룹 회장이 자리한다. 정 회장은 지난 1일 진행된 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령 국빈 오찬에도 참석했다. 

한국경영자총협회장인 손경식 CJ그룹 회장과 조원태 한진그룹 회장, 한국경제인협회장인 류진 풍산 회장, 이형희 SK그룹 부회장, 권봉석 LG그룹 부회장, 최수연 네이버 대표이사, 원유현 대동 대표이사, 서진석 셀트리온 대표이사, 이부진 호텔신라 대표이사 사장도 함께한다.

이장한 종근당 회장과 이호성 하나은행장, 김기문 제이에스티나 대표, 김회천 한국수력원자력 사장, 신익현 LIG넥스원 대표, 김종출 한국항공우주산업주식회사(KAI) 대표도 참석한다.

이재명 대통령 부부와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 부부가 2일 저녁 청와대 상춘재에서 친교 만찬을 하고 있다. [사진=청와대]

눈길을 끄는 참석자는 케이팝(K-pop) 아이돌 스트레이 키즈와 배우 전지현이다. 스트레이 키즈 멤버인 필릭스와 전지현은 한-프랑스 수교 140주년 공식 홍보대사로 위촉됐다. 

학계와 문화계, 친선인사 11명도 참석자 명단에 이름을 올렸다. 이광형 KAIST 총장과 윤동섭 연세대 총장, 조화림 전북대 프랑스·아프리카학과 교수(국제협력처장), 최준호 한국예술종합학교 연극원 교수, 최정화 한국외대 한불과 명예교수도 자리한다. 이배 화가와 최예태 화백, 이다도시 방송인, 한불협회장인 문시연 숙명여대 총장, 부산 프랑스문화원 대표인 김형수 부산명예영사, 반기문 전 유엔(UN) 사무총장도 함께한다.

이재명 대통령 부부와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 부부가 2일 저녁 청와대 상춘재에서 친교 만찬을 하면서 손종원 쉐프로부터 음식에 대한 설명을 듣고 있다. [사진=청와대]

국빈 오찬은 해외 순방 때 방문 대상국의 음식을 즐기는 마크롱 대통령 부부의 기호를 고려해 정통 한식으로 마련했다.

강유정 청와대 수석대변인은 "전채 요리인 삼색 밀쌈과 제주 딱새우 무쌈, 트러플을 넣은 동해 가리비쌈은 한국 고유의 쌈 문화를 표현하고 양국 간 화합의 의미를 담고 있다"며 "삼색 밀쌈의 세 가지 색은 자유·평등·박애를 의미한다"고 설명했다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령을 위한 전통 한식 국빈 오찬 메뉴. [사진=청와대]

강 수석대변인은 "고급 덕자 병어를 사용한 제주 병어 구이에는 잎새버섯·모시조개·산초를 곁들인 금귤된장 소스가 어우러져 최고의 예우를 갖추겠다는 진심어린 환대의 마음을 담았다"고 메뉴 구성을 설명했다.

오찬과 함께 곁들일 건배주는 오미자 스파클링 와인인 '오미로제 연'이며 4가지 오찬주가 준비됐다. 

the13ook@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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