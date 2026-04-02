뉴욕증시 프리뷰, 트럼프 강경 발언에 주가 선물 급락·유가 112달러 돌파...엑슨모빌·셰브런↑ VS 델타항공·카니발·로켓랩↓

전쟁 조기 종결 기대 꺾여…월가 "불확실성이 시장 뒤흔들어"

유가 급등에 위험회피 재점화…VIX 다시 27선

고용지표는 견조…시장, 3월 고용보고서 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 2일(현지시간) 뉴욕 금융시장은 중동 전쟁 장기화 우려에 다시 크게 흔들렸다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 추가 군사 공격을 예고하면서 국제유가가 급등했고, 이에 따라 미국 주가지수 선물은 일제히 급락했다.

성금요일 휴장을 앞둔 이번 주 마지막 거래일을 앞두고 시장은 전날의 안도 랠리를 하루 만에 되돌리는 모습이다.

미 동부시간으로 오전 9시 10분 기준 다우존스 산업평균지수 선물은 654포인트(약 1.4%) 하락했고, S&P500 선물은 1.5%, 나스닥100 선물은 1.9% 각각 내렸다. 소형주 중심의 러셀2000 선물도 1.6% 하락했다.

1일(현지시간) 백악관에서 이란전쟁 관련 대국민 연설을 하고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령은 전날 밤 대국민 연설에서 미국이 이란 전쟁 종결에 "매우 가까워지고 있다"고 말하면서도, 동시에 향후 2~3주 동안 테헤란을 "매우 강하게" 타격하겠다고 밝혔다.

그는 "앞으로 2~3주 동안 그들을 원래 있어야 할 석기시대로 되돌려 놓겠다"고 말해 시장에 충격을 줬다. 이는 하루 전 로이터 인터뷰에서 "미국은 이란에서 꽤 빨리 빠져나올 것"이라고 말한 것과 정면으로 배치되는 발언이다.

◆ 유가 급등에 위험회피 재점화…VIX 다시 27선

트럼프의 강경 발언 이후 국제유가는 급등했다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 12% 상승해 배럴당 112달러를 넘어섰고, 브렌트유는 108~109달러 선까지 치솟았다.

월가는 다시 위험회피 모드로 전환됐다. 월가의 공포지수로 불리는 VIX는 전날 1주일 만의 최저치에서 다시 3.03포인트 급등한 27.57을 기록했다.

영국 투자플랫폼 AJ 벨의 러스 몰드 투자책임자는 "불확실성은 시장의 크립토나이트"라며 "트럼프의 상반된 메시지와 분쟁 해결 로드맵 부재가 시장에 강한 혼란을 주고 있다"고 진단했다. 도이체방크의 전략가들도 "전날 이어졌던 전쟁 종결 기대감이 완전히 반전됐다"고 평가했다.

◆ 에너지주 강세, 항공·여행주는 직격탄

유가 급등 영향으로 에너지 관련 종목은 장 전 거래에서 강세를 보였다. ▲엑슨모빌(XOM)은 3.1%, ▲셰브런(CVX) 은 2.6% 상승했다. ▲코노코필립스(COP)와 ▲APA(APA) 등 주요 에너지주도 3~4% 상승했다.

반면 고유가에 따른 소비 위축 우려로 항공·여행 관련 종목은 급락했다. ▲카니발(CCL) ▲로열캐리비안(RCL) ▲노르웨이지안 크루즈라인(NCLH)은 모두 약 4% 하락했다.

항공주 역시 일제히 약세를 보였다. ▲델타항공(DAL) ▲유나이티드항공(UAL) ▲사우스웨스트항공(LUV) ▲알래스카에어그룹(ALK)은 모두 4% 안팎 내렸다.

자산운용사 헤니언앤월시의 케빈 만 최고투자책임자(CIO)는 "유가가 높은 수준에 오래 머무를수록 소비 여력은 줄고 경기 둔화 압력은 커진다"며 "분쟁이 해결되기 전까지 유가와 인플레이션이 진정되기는 어렵다"고 말했다.

델타항공 항공기 [사진=블룸버그통신]

◆ 고용지표는 견조…시장, 3월 고용보고서 주목

한편 미국 노동시장은 여전히 견조한 흐름을 보였다. 미 노동부에 따르면 3월 28일로 끝난 주간 신규 실업수당 청구 건수는 20만2000건으로 집계돼 시장 예상치 21만2000건을 밑돌았다. 약 2개월 만에 최저치이기도 하다.

2주 연속 실업수당을 청구한 계속 실업수당 청구 건수는 3월15~21일 주간 184만 1000건으로 한 주 전보다 2만5000건 증가했으나 예상에서 크게 벗어나지 않았다. 미국의 고용 둔화 경계감이 지속되는 가운데 실업 동향을 가늠할 수 있는 실업수당 청구 건수는 안정적인 흐름을 이어가고 있다.

시장은 하루 뒤인 3일 발표 예정인 3월 미 노동부의 고용보고서에 촉각을 기울이고 있다.

◆ 스페이스X IPO 기대감...관련주는 중동 긴장 속 일제 하락

개별 종목 중에서는 스페이스X(SpaceX)의 비밀 상장 추진 소식이 시장의 또 다른 관심사로 떠올랐다. 로이터에 따르면 스페이스X는 비밀리에 상장 서류를 제출했으며, 기업가치는 약 1조7500억달러 수준이 거론된다. 다만 이 같은 기대감에도 불구하고 중동 불안 속 ▲로켓랩(RKLB) ▲플래닛랩스(PL) ▲인튜이티브 머신스(LUNR) 등 우주 관련 중소형주는 일제히 하락하며 전날의 상승분을 반납하고 있다.

이번 주는 성금요일(Good Friday) 휴장으로 인해 오늘이 이번주 마지막 거래일이다. 다만 미 노동부의 고용 보고서는 증시 휴장에도 공개된다.

koinwon@newspim.com