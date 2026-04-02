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[코인 시황] 전쟁 헤드라인에 흔들린 비트코인…6만달러 지지선 시험대, 유가 쇼크가 변수

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5주째 '헤드라인 장세'…6만~7.3만달러 박스권
상장사도 'BTC 현금화'…강세론에 부담
진짜 변수는 유가…SPR 고갈 '4월 중순 절벽'

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중동 전쟁이 장기화하는 가운데 비트코인과 주요 위험자산이 도널드 트럼프 미국 대통령 의 이란 관련 발언에 따라 급등락을 반복하고 있다. 여기에 상장사들의 대규모 비트코인 매도와 원유시장 공급 충격 우려까지 겹치면서 시장 불안이 커지고 있다.

한국시간으로 2일 오후 8시 30분 비트코인(BTC) 가격은 24시간 전에 비해 3.3% 하락한 6만6440달러를 기록하며 전날 상승분을 모두 반납했다. 같은 시각 이더리움(ETH)은 4.56% 하락한 2037달러에 거래되고 있으며, XRP, 솔라나(SOL), BNB 등 주요 알트 코인도 3~5% 내림세다.

이는 트럼프 대통령이 황금시간대 대국민 연설에서 시장이 기대했던 긴장 완화 대신 향후 2~3주 동안 이란을 "매우 강하게(extremely hard)" 타격하겠다고 밝힌 영향이다.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자 2026.04.02 koinwon@newspim.com

◆ 5주째 '헤드라인 장세'…6만~7.3만달러 박스권

최근 5주 동안 비트코인은 사실상 전쟁 헤드라인 장세에 갇혀 있다.

평화 가능성이 거론되면 급등하고, 군사 충돌 확대 뉴스가 나오면 급락하는 패턴이 반복됐다. 가격은 6만달러에서 7만3000달러 사이 박스권을 벗어나지 못하고 있다.

암호화폐 투자심리를 나타내는 공포·탐욕 지수(Fear and Greed Index)는 8을 기록하며 극단적 공포 구간에 머물러 있다.

다만 일부 트레이더들은 4월의 '계절적 강세'에 기대를 걸고 있다. 지난 15년 중 10번의 4월 비트코인은 상승 마감했으며 평균 상승률은 20.9%에 달했다.

기술적으로도 비트코인은 지난주 6만달러 부근의 2개월 상승 추세선 지지선에서 반등했고 현재 50일 이동평균선 회복을 시도하고 있다.

그러나 시장에서는 계절성보다 전쟁 리스크가 훨씬 강한 변수라는 시각이 우세하다.

◆ 상장사도 'BTC 현금화'…강세론에 부담

한때 장기 보유자로 여겨졌던 상장사들도 비트코인 매도에 나서고 있다.

나스닥 상장사 엠페리 디지털(EMPD)은 평균 6만6632달러에 370 BTC를 매도해 2470만달러를 확보했다. 보유량은 2989 BTC로 줄었다.지니어스 그룹(GNS)은 마지막으로 남아 있던 84BTC를 처분해 850만달러의 부채를 상환했다.

미국 대형 채굴업체 라이엇 플랫폼즈(RIOT)도 500BTC를 이동시킨 것으로 나타났다. AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 사업 전환 자금 마련 목적이라는 해석이 나온다.

부탄 정부 역시 3103 BTC를 매도한 것으로 전해졌다.

이는 비트코인 강세론자들에게 적지 않은 부담으로 작용하고 있다.

진짜 변수는 유가…SPR 고갈 '4월 중순 절벽'

시장 전문가들은 정치적 발언보다 실물 원유시장 지표에 주목해야 한다고 보고 있다. 현재 가장 큰 변수는 전략비축유(SPR) 고갈 시점이다.

국제에너지기구(IEA) 32개 회원국은 전쟁 이후 총 4억2600만 배럴 규모의 전략비축유 방출에 나섰지만, 이 물량이 수주 내 한계에 도달할 가능성이 크다.

현재 하루 약 450만~500만 배럴 규모의 공급 부족을 메우고 있지만, 비축유가 고갈될 경우 공급 부족은 하루 1000만~1100만 배럴 수준으로 확대될 수 있다는 우려가 나온다.

호르무즈 해협 통과 선박 보험료도 전쟁 이전 1% 미만에서 최대 7.5%까지 급등했다.

1억달러 규모 선박 기준 보험료는 25만달러 수준에서 현재 200만~300만달러로 뛰었다.

또한 S&P 글로벌 마켓 인텔리전스에 따르면 전쟁 이후 호르무즈를 통과한 유조선은 21척에 불과하다. 분쟁 이전 하루 100척 이상과 비교하면 사실상 붕괴 수준이다.

결국 비트코인과 위험자산의 향방은 트럼프 발언보다 호르무즈 물류 정상화와 유가 안정 여부에 달려 있다는 분석이 힘을 얻고 있다.

시장은 지금 6만달러 지지선과 4월 중순 SPR 고갈 시점을 동시에 주시하고 있다.

koinwon@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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