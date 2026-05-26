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李대통령 "핵잠 도입·전작권 환수 신속 추진... 하반기엔 물가 관리에 주력"

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  • 이재명 대통령은 26일 국무회의에서 미래형 첨단강군 전환과 전작권 환수를 강조했다
  • AI·드론·핵추진 잠수함·K-방산 육성으로 안보와 경제를 함께 강화하고 재정은 긴축 운용하라고 지시했다
  • 동남권에 투자공사 신설·인프라 확충과 공공기관 이전을 추진해 세계적 해양경제권이 되도록 하겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

23회 국무회의 겸 10차 비상경제점검회의 모두발언
"명목성장률 10% 육박 관측... 하반기 물가안정·선제대응 최우선"
전시작전권 환수 신속 진행 당부... 동남권 '남부 해양수도권' 육성

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 26일 "튼튼한 안보는 글로벌 초격차 경제강국으로 도약하기 위한 핵심적인 토대"라며 "미래형 첨단강군으로 전환하고 전시작전통제권 환수를 차질 없이 신속하게 진행해야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대 본관에서 23회 국무회의 겸 10차 비상경제점검회의를 주재하고 "싸워서 이기는 것을 넘어 싸울 필요 없는 평화를 만드는 것이 진짜 강하고 유능한 안보"라며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 23회국무회의 겸 10차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.05.26 [사진=KTV]

◆ "안보는 경제 토대"... 핵추진 잠수함 도입·K-방산 육성 가속화

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-7

이 대통령은 국무회의 모두발언에서 먼저 국방력 강화와 자주국방 의지를 피력했다.

이 대통령은 "현재 우리 국방력은 세계 5위 수준이며 한 해 지출되는 국방비는 북한의 연간 국내총생산(GDP)을 크게 앞서고 있다"며 "스스로를 지킬 역량이 이미 충분하지만 각자도생과 약육강식의 냉엄한 국제현실에 맞춰 국방력을 한층 강화해야 한다"고 말했다.

이 대통령은 자중국방을 실현할 세 가지 핵심 과제를 제시했다. 먼저 인공지능(AI)과 드론 기술 도입을 가속화하고, 미래 국방전력의 핵심 전략 자산인 '핵추진 잠수함' 도입에 속도를 내 미래형 첨단강군으로의 전환을 서두르겠다고 밝혔다.

이어 연구개발(R&D) 예산의 지속적인 확대와 핵심 부품 국산화, 민관 협력 체계 강화를 통해 K-방산 육성에 국가적 역량을 모으는 한편 로봇·드론·우주 분야의 미래 신안보 혁신기업을 적극 육성하겠다고 말했다.

외교·안보 기조와 관련해서는 "군사력에 더해 국익 중심의 실용 외교로 긴밀한 다자 안보 네트워크를 구축하겠다"며 "우리 안보는 우리 스스로 책임지고 지키겠다는 견고한 자세가 있어야 동맹도 더욱 굳건해진다. 한미 동맹의 건강한 발전을 견인할 전시작전통제권 환수를 차질 없이 신속하게 진행해달라"고 당부했다.

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 23회국무회의 겸 10차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.05.26 [사진=KTV]

◆ "올해 명목성장률 10% 육박 관측"... 하반기 세밀한 재정 운용 주문

이 대통령은 대외 경제 여건의 악화 속에서도 반등 흐름을 보이는 거시경제 지표를 바탕으로 한 하반기 정책 대응도 지시했다.

이 대통령은 "중동 전쟁 장기화 등 대외 여건의 어려움에도 불구하고 경제가 빠르게 회복하고 성장하면서 올해 명목성장률이 10%에 육박할 수 있다는 관측이 나오고 있다"고 전했다.

이에 따라 이 대통령은 달라진 경제 상황을 반영해 하반기 경제전략을 세밀하게 수립할 것을 국무위원들에게 지시했다. 특히 물가 안정을 최우선 과제로 삼고 중동전쟁 이후의 상황 변화에 선제적으로 대비하는 한편 양극화 완화 등 구조개혁을 본격화하겠다는 방침이다.

이 대통령은 "올해가 잠재성장률 반등의 원년이 되도록 재정의 적극적 역할을 바탕으로 치밀하고 속도감 있는 정책 대응을 당부한다"면서도 "불요불급한 재정지출은 과감하게 줄여야 한다"고 경계했다.

이 대통령은 "국민이 맡긴 세금과 권력을 오로지 국민만을 위해서 제대로 잘 사용하는 것이 바로 우리의 책임"이라며 공직사회의 엄정한 재정 규율을 거듭 강조했다.

◆ "동남권, 세계적 해양경제권으로"... 투자공사 신설, 인프라 확충

이 대통령은 국토균형발전과 글로벌 해양 주도권 선점을 위한 '동남권 전략적 투자' 계획도 구체화했다.

이 대통령은 "국제질서의 급변과 공급망 재편 가속으로 글로벌 해양 주도권 선점이 중요한 과제가 됐다"면서 "우수한 제조업 생태계와 물류 인프라를 갖춘 동남권은 세계적인 해양 경제권으로 성장할 잠재력이 충분하며 동북아시아 해양 주도권 경쟁에서 지경학적 가치가 더욱 빛날 것"이라고 평가했다.

특히 해양수산부에 이어 국적선사인 에이치엠엠(HMM)의 동남권 이전이 확정된 것에 이어 추가 공공기관과 기업 이전 추진도 요청했다. 이 대통령은 "동남권을 세계적 해양경제권으로 도약시키기 위해 오래전부터 검토됐던 다른 공공기관이나 기업의 추가 이전도 신속하게 추진해야 한다"고 주문했다.

이 대통령은 동남권 투자공사 신설과 항만·항공 인프라 확충, 해양산업 기반 강화 과제를 완수해 "동남권이 남부 해양수도권의 중심으로 거듭나 국토균형 발전과 해양 강국의 미래를 개척하는 쇄빙선이 되도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.

the13ook@newspim.com

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현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
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'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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