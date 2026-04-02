국민의힘, '포항시장 후보' 박용선 확정... 여론조사 42.25% 1위

박용선 후보 "국민의힘을 하나로 뭉치는 용광로가 되겠다"

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 박용선 전 경북도의회 부의장이 '6·3 지방선거' 국민의힘 포항시장 공천후보로 확정됐다.

국민의힘 중앙당 공천관리위원회(국힘 공관위)는 제9회 전국동시지방선거 경북 포항시장 후보로 박용선 예비후보를 추천했다고 2일 밝혔다.

'6.3지방선거' 국민의힘 경북 포항시장 공천후보로 확정된 박용선 전 경북도의회 부의장[사진=-뉴스핌DB] 2026.04.02 nulcheon@newspim.com

국힘 공관위는 이날 당원·시민 각 50%를 반영한 여론조사 결과 박용선 42.25%, 안승대 25.15%, 문충운 21.96%, 박대기 14.5%를 얻었다고 덧붙였다.

앞서 포항시장 국민의힘 공천 티켓을 놓고 문충운, 박대기, 박용선, 안승대 예비 후보가 각축전을 벌였다.

국민의힘 포항시장 공천후보로 확정되자 박용선 후보는 입장문을 내고 "이번 선택은 저 박용선 개인의 승리가 아니라 정체된 포항을 깨우고 시민의 삶을 지키며 새로운 포항의 미래를 열망하는 시민 모두의 승리"라며 "경선 과정에서 끝까지 열정과 소신으로 멋진 승부를 펼쳐 주신 문충운·박대기·안승대 후보님께 깊은 경의를 표한다"고 말했다.

박 후보는 또 "공천 과정에서 빚어진 갈등과 상처를 치유하기 위해서는 오직 '대통합'만이 살 길이다"라고 강조하고 "지난 경쟁의 과정은 잊고 국민의힘의 승리를 위해 당원 한 분 한 분의 소중한 뜻을 받들어 우리 국민의힘이 하나로 뭉치는 용광로가 되겠다"며 대통합을 호소했다.

그러면서 박 후보는 "'말이 아닌 실천'으로 더 크고 강한 포항, 시민이 행복한 포항을 만들겠다"고 약속했다.

박용선 국민의힘 포항시장 후보는 경북대 정책정보대학원에서 정치학 석사 학위를 취득하고 3선(10~12대) 경북도의원으로 경북도의회 부의장, 국민의힘 경북도당 상임부위원장, 포항시향토청년회 회장을 지냈다.

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