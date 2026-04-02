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[ETF 시황] 트럼프 강경 발언에 흔들…인버스 ETF '강세'·레버리지 '약세'

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코스피 5%대 하락에 인버스 ETF 상위권
코스닥·반도체 레버리지 ETF 낙폭 확대
전쟁 우려 재부각…에너지 테마 자금 유입

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 2일 국내 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 트럼프 대통령의 대이란 강경 발언 여파로 국내 증시가 하락하면서 인버스 ETF가 강세를 보였다. 반면 코스닥과 반도체 등 성장주 중심 ETF는 큰 폭의 약세를 나타내며 지수 하락 영향을 반영했다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 수익률 상위 ETF는 KIWOOM 200선물인버스2X(12.21%), RISE 200선물인버스2X(10.94%), KODEX 200선물인버스2X(10.73%), TIGER 200선물인버스2X(8.90%), PLUS 글로벌방산(8.22%) 순으로 집계됐다. 지수 하락에 베팅하는 인버스 상품이 상위권을 차지하며 하락장 대응 수요가 반영됐다.

반면 수익률 하위 ETF는 KODEX 반도체레버리지(-12.11%), TIGER 반도체TOP10레버리지(-12.10%), KIWOOM 코스닥150선물레버리지(-12.01%), HANARO 코스닥150선물레버리지(-11.84%), KODEX 코스닥150레버리지(-11.58%) 등으로 나타났다. 반도체와 코스닥 등 성장주 중심 레버리지 상품의 낙폭이 두드러졌다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 트럼프가 대국민 연설을통해 향후 2~3주 동안 이란에 대한 지속적인 타격을 예고한 2일 오후 코스피가 전장 종가보다 244.65 포인트(4.47%) 하락하며 5234.05로, 코스닥은 59.84 포인트(5.36%) 하락한 1056.34로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 19.70원 상승한 1521.00원에 주간거래를 마감했다. 2026.04.02 yym58@newspim.com

상승률 상위 테마는 원유(6.93%), 명품(2.82%), 탄소배출권(2.68%), 원유·가스기업(2.45%) 등으로 나타났다. 국제유가 상승과 함께 원자재 및 실물자산 관련 테마가 강세를 보였다.

이날 오전 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 중동 긴장이 재차 고조되며 국제유가가 상승한 영향으로 풀이된다. 당초 종전 기대와 달리 군사 대응 가능성이 부각되면서 브렌트유 가격이 배럴당 106달러를 웃돌았고, 이에 따라 원자재 및 실물자산 관련 테마가 강세를 나타냈다.

반면 하락률 상위 테마는 건설(-7.05%), 코스닥(-6.79%), K-반도체(-5.82%), 코스닥150(-5.72%) 등으로 집계됐다. 코스닥 지수가 5%대 하락하는 등 시장 전반의 위험 회피 심리가 확대되면서 성장주 중심으로 매도 압력이 강화된 영향으로 분석된다.

◆ 자금은 방향성 베팅 확대…레버리지·현금성 ETF 이탈

자금 흐름에서도 변동성 장세가 반영됐다. 자금 유입 상위 ETF는 KODEX 레버리지(1606억원), TIGER 반도체TOP10(1263억원), KODEX 코스닥150레버리지(1104억원), TIGER 미국S&P500(584억원), KODEX 200타깃위클리커버드콜(529억원) 순으로 나타났다.

이날 국내 증시는 도널드 트럼프 미국 대통령의 대이란 강경 발언 여파로 코스피가 4% 넘게 하락하며 최근 상승분을 상당 부분 반납했다. 강진혁 신한투자증권 선임연구원은 "트럼프 연설 메시지는 기존과 유사했으나 종전 기대가 반영됐던 시장에서는 실망 매물이 쏟아졌다"며 "변하지 않은 트럼프의 입이 변해버린 시장의 기대와 충돌한 하루"라고 진단했다.

일부 지수 반등을 기대한 저가 매수 성격의 자금이 유입됐지만, 전반적으로는 방향성에 따른 선택적 유입이 이어지는 모습이다. 반면 자금 유출 상위 ETF는 KODEX KOFR금리액티브(-1051억원), RISE 머니마켓액티브(-990억원), TIGER 머니마켓액티브(-798억원), KODEX 200(-781억원), KODEX 머니마켓액티브(-692억원) 등으로 집계됐다. 현금성 자산과 지수형 ETF에서 자금이 빠져나가며 시장 불확실성이 확대된 흐름을 반영했다.

nylee54@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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