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[ETF 시황] 화장품·게임 강세…AI·반도체는 약세

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SOL 화장품TOP3플러스 5.59% 1위…게임 ETF도 상위권 나란히
미국 AI·테크 하락 상위 독식…반도체TOP10엔 2139억 순유입

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 27일 국내 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 화장품·게임 테마가 수익률 상위권을 나란히 차지한 반면 미국 AI(인공지능)·반도체 관련 상품이 하락 상위권을 독식했다. 자금은 반도체와 안전자산 상품으로 유입된 반면 레버리지와 머니마켓 상품에서 빠져나갔다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 수익률 상위 ETF 1위는 SOL 화장품TOP3플러스로 5.59% 올랐다. 2위는 KoAct 차이나바이오헬스케어액티브로 4.91% 상승했다. TIGER 화장품은 4.83%로 3위에 올라 화장품 ETF 2종목이 나란히 상위권에 포진했다. KODEX 게임산업과 HANARO Fn K-게임도 각각 4.69%, 4.49% 오르며 게임 ETF 2종목도 상위권에 이름을 올렸다.

수익률 하위 ETF에는 미국 AI·반도체 상품이 집중됐다. HANARO 글로벌생성형AI액티브가 5.28% 하락해 낙폭이 가장 컸다. TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)는 5.12%, RISE 미국AI테크액티브는 5.11% 내렸다. KoAct 글로벌AI&로봇액티브와 ACE 미국AI테크핵심산업액티브도 각각 5.08%, 4.98% 하락했다.

사진은 27일 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸. 이날 오전 코스피는 전장 종가보다 159.85 포인트(2.93%) 내린 5300.61에, 코스닥은 16.87 포인트(1.48%) 하락한 1119.77로 거래를 시작했다. [사진=뉴스핌DB] 

레버리지·인버스 상품을 제외한 일반 테마형 ETF 가운데 상승 테마 1위는 화장품으로 SOL 화장품TOP3플러스가 5.59% 올랐다. 2위는 게임으로 KODEX 게임산업이 4.69% 상승했다. 3위는 필수소비재섹터로 2.71% 올랐다. 4위는 원유로 KODEX WTI원유선물(H)이 1.91% 상승했다. 5위는 대만으로 KODEX 대만테크고배당다우존스가 1.72% 올랐다.

하락 테마도 순위가 뚜렷했다. 1위는 AI전력으로 TIGER 코리아원자력이 1.17% 내리며 테마 전체가 2.56% 하락했다. 2위는 조선으로 SOL 조선TOP3플러스가 2.00% 밀렸다. 3위는 데이터센터로 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)가 0.85% 하락했다. 4위는 양자컴퓨터로 RISE 미국양자컴퓨팅이 1.19% 내렸다. 5위는 우주항공으로 PLUS 우주항공&UAM이 0.97% 하락했다.

자금 유입 상위 ETF에는 반도체와 안전자산 상품이 함께 이름을 올렸다. TIGER 반도체TOP10에는 2139억원이 순유입됐다. KODEX KOFR금리액티브(합성)와 TIGER 200에도 각각 534억원, 530억원이 들어왔다. ACE 머니마켓액티브는 500억원, KODEX 200선물인버스2X는 407억원 순유입을 기록했다.

반면 자금 유출은 레버리지와 머니마켓 상품에 집중됐다. KODEX 레버리지에서는 2509억원이 빠져나갔다. 전일 5153억원이 유입됐던 것과 대조적으로 차익 실현 매물이 출회된 것으로 풀이된다. TIGER 머니마켓액티브에서도 2170억원이 유출됐다. RISE 단기특수은행채액티브와 KODEX 200에서도 각각 1388억원, 1223억원이 빠져나갔다. KODEX 코스닥150레버리지는 수익률이 1.64%로 강세를 보였음에도 1118억원이 유출되며 반등 후 차익 실현 흐름을 보였다.

 

dconnect@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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