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[ETF 시황] 인버스 ETF 급등…원유 오르고 금·은 밀렸다

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수익률 상위 5개 모두 200선물인버스2X
코스피200 유입 확대…반도체·코스닥 레버리지 유출

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 23일 국내 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 코스피 급락 영향으로 200선물인버스2X ETF가 수익률 상위권을 휩쓸었다. 일반 테마형 ETF에서는 원유와 탄소배출권, 미국달러 관련 상품이 강세를 보인 반면 금·은 등 귀금속과 레버리지 ETF는 큰 폭으로 하락했다. 자금은 코스피200 현물형 ETF와 인버스 ETF로 유입된 반면 반도체와 코스닥 레버리지, 미국 대표지수형 ETF에서는 빠져나갔다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 수익률 상위 5개는 모두 코스피200 선물 인버스 2배 상품이 차지했다. KIWOOM 200선물인버스2X는 15.57% 올라 가장 높은 수익률을 기록했다. PLUS 200선물인버스2X는 14.12%, KODEX 200선물인버스2X는 13.65% 상승했다. TIGER 200선물인버스2X와 RISE 200선물인버스2X도 각각 13.36%, 13.04% 올랐다. 코스피 급락에 따라 지수 하락에 베팅하는 상품으로 수익률이 집중된 것으로 보인다.

수익률 하위 ETF에는 귀금속과 레버리지 상품이 대거 포함됐다. ACE 골드선물 레버리지(합성 H)는 18.16% 하락해 낙폭이 가장 컸다. SOL 조선TOP3플러스레버리지는 16.34% 내렸고 KODEX 은선물(H)은 14.00% 하락했다. PLUS 200선물레버리지는 13.98%, KODEX KRX300레버리지는 13.92% 각각 내렸다. 지수 하락에 따라 상승 베팅 성격이 강한 레버리지 ETF와 귀금속 ETF가 약세를 보인 흐름이다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 23일 오후 서울외환시장에서 달러/원 환율이 전장 대비 16.60원 상승한 1517.20원에 주간거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.23 yym58@newspim.com

레버리지·인버스 상품을 제외한 일반 테마형 ETF 가운데 상승 테마 1위는 원유였다. 원유 테마는 6.22% 올랐고, KODEX WTI원유선물(H)은 6.39% 상승했다. 2위는 탄소배출권으로 3.97% 상승했고, SOL 유럽탄소배출권선물 관련 상품은 4.24% 올랐다. 3위는 원유·가스기업으로 2.75% 상승했으며, RISE 미국S&P원유생산기업 관련 상품은 6.45% 올랐다. 4위는 미국달러로 1.23% 상승했고, KIWOOM 미국달러선물은 1.33% 상승했다. 5위는 손실제한으로 0.55% 올랐다.

하락 테마도 순위가 뚜렷했다. 하락 테마 1위는 은으로 11.87% 내렸고, TIGER 금은선물(H)은 9.74% 하락했다. 2위는 기타 귀금속으로 10.20% 내렸으며, RISE 팔라듐선물(H)은 10.20% 밀렸다. 3위는 금으로 8.63% 하락했고, TIGER KRX금현물은 7.54% 내렸다. 4위는 금채굴기업으로 8.49% 하락했고, HANARO 글로벌금채굴기업은 8.49% 밀렸다. 5위는 미디어·엔터로 8.21% 내렸으며, KODEX 웹툰&드라마는 6.26% 하락했다.

자금 유입 상위 ETF에는 코스피200 추종 상품과 인버스 상품이 함께 이름을 올렸다. KODEX 200에는 7296억원, TIGER 200에는 4038억원이 순유입됐다. KODEX 200선물인버스2X에도 1240억원이 들어왔다. KODEX 레버리지는 672억원, KODEX 머니마켓액티브는 517억원 순유입을 기록했다. 급락장 속에서 현물형 지수 ETF를 통한 저가 매수와 인버스 ETF를 통한 하락 방어, 현금성 상품 선호가 동시에 나타난 셈이다.

반면 자금 유출은 반도체와 공격형 상품에 집중됐다. TIGER 반도체TOP10에서는 1354억원, KODEX 반도체에서는 1142억원이 각각 빠져나갔다. KODEX 코스닥150레버리지도 1317억원 순유출을 기록했다. KODEX 미국S&P500과 RISE 코리아밸류업에서도 각각 1057억원, 567억원이 유출됐다. 반도체와 코스닥 레버리지, 해외 대표지수형 ETF에서 자금이 빠지고 코스피200 현물형과 인버스 ETF로 이동한 흐름으로 읽힌다.

한편 국제에너지기구(IEA)는 이번 에너지 위기가 과거 두 차례 오일쇼크보다 더 심각할 수 있다고 경고했다. 파티 비롤 IEA 사무총장은 이날 호주 국립기자클럽 연설에서 "이번 위기는 석유와 가스를 넘어 석유화학, 비료, 황, 헬륨 등 세계 경제 전반의 공급망에 영향을 미치고 있으며, 호르무즈 해협 의존도가 높은 아시아가 충격의 최전선에 놓여 있다"고 진단했다.

dconnect@newspim.com

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코스피 5405 마감...환율 1517.3원 [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스피가 23일 외국인과 기관의 대규모 매도에 6% 넘게 하락했다. 코스닥도 5%대 하락했고, 유가증권시장 시가총액 상위 10개 종목과 시가총액 상위 업종이 모두 약세를 보였다. 코스피 시장에서는 올해 6번째이자 3월 들어 4번째 매도 사이드카가 발동했다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 375.45포인트(6.49%) 내린 5405.75에 거래를 마쳤다. 지수는 5580.15에 출발한 뒤 장중 5397.94까지 밀렸다. 거래량은 11억1303만주, 거래대금은 27조8183억원으로 집계됐다. 유가증권시장에서 개인은 7조4643억원을 순매수했지만 외국인과 기관계는 각각 3조9348억원, 4조133억원을 순매도했다. 기관 매도는 금융투자가 2조9944억원 순매도하며 대부분을 차지했다. 투신(사모)도 8809억원 순매도를 기록했고 연기금등도 1632억원 순매도했다. 반면 보험은 138억원, 은행은 63억원, 기타금융기관은 51억원 순매수했다. 기타법인도 4838억원 순매수했다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 23일 오후 코스피가 전장 종가보다 375.45 포인트(6.49%) 하락하며 5405.75로, 코스닥은 64.63 포인트(5.56%) 하락한 1096.89로 거래를 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 17.40원 상승한 1518.00원에 주간거래를 마감했다. 2026.03.23 yym58@newspim.com 시장 전반의 약세도 뚜렷했다. 유가증권시장에서 상승 종목은 53개에 그쳤고 보합은 10개, 하락은 864개였다. 시가총액 상위 종목은 모두 내렸다. 삼성전자는 6.57% 하락한 18만6300원, SK하이닉스는 7.35% 내린 93만3000원에 마감했다. 삼성전자우는 5.96%, 현대차는 6.19%, LG에너지솔루션은 5.19%, SK스퀘어는 8.39% 각각 하락했다. 삼성바이오로직스는 4.87%, 한화에어로스페이스는 3.18%, 두산에너빌리티는 8.12%, 기아는 4.04% 내렸다.업종별로도 전면 약세가 나타났다. 시가총액 비중이 36.95%로 가장 큰 반도체·반도체장비 업종은 6.69% 하락했다. 조선은 8.71%, 복합기업은 8.32%, 증권은 7.72%, 기계는 7.37% 각각 내렸다. 은행은 6.61%, 자동차는 5.41%, 제약은 5.29%, 우주항공·국방은 5.33%, 전기제품은 5.38% 하락했다. 반도체를 비롯해 금융, 산업재, 방산, 자동차 등 시가총액 상위 업종 전반으로 매도세가 확산했다. 코스닥도 약세를 피하지 못했다. 코스닥지수는 전 거래일보다 64.63포인트(5.56%) 내린 1096.89에 마감했다. 지수는 1129.86에 출발해 장중 1095.56까지 떨어졌다. 거래량은 10억4913만주, 거래대금은 10조9839억원이었다. 코스닥 시장에서는 개인이 4660억원을 순매수했고 외국인과 기관은 각각 2595억원, 2006억원을 순매도했다. 상승 종목은 183개, 보합은 46개, 하락은 1527개로 집계됐다. 시장에서는 중동 지정학적 긴장 고조와 국제유가 상승이 인플레이션 우려를 자극하면서 위험자산 선호가 약화한 것으로 봤다. 이경민·정해창 대신증권 연구원은 "최근 글로벌 증시의 불확실성이 확대된 가운데 중앙은행의 유동성 완화 기대 약화에 따라 현금 보유 수요가 확대된 것으로 해석된다"며 "유동성이 높은 자산인 금과 함께 국내 증시에서도 그동안 주도주 역할을 하던 반도체, 증권, 원전, 방산 등 현금화가 용이한 주도주와 대형주를 중심으로 수익을 실현하려는 외국인과 기관의 동시 대규모 순매도를 촉발했다"고 전했다. 한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 오후 3시30분 종가 기준 전 거래일보다 16.7원 오른 1517.3원에 거래를 마쳤다.   dconnect@newspim.com 2026-03-23 16:07
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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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