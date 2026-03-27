[특징주] 호텔신라, 이부진 200억 자사주 매입에 6%대 강세

이부진 대표, 4월27일~30일 장내 매수 예정

시총 1조7564억…전일 대비 2800원 오른 4만4750원





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이부진 호텔신라 대표이사의 200억원 규모 자사주 장내 매입 소식에 호텔신라 주가가 강세를 보이고 있다.

27일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시30분 기준 호텔신라는 전일 대비 2800원(+6.67%) 오른 4만4750원에 거래 중이다. 장중 고가는 4만4900원, 저가는 4만3200원이었다. 거래량은 18만8222주, 거래대금은 831억원을 기록했다.

호텔신라는 전날 이부진 대표이사가 200억원 규모의 자사주를 장내 매수한다고 공시했다. 매입은 오는 4월27일부터 30일에 걸쳐 이뤄질 예정이다. 호텔신라는 이번 주식 거래 목적으로 책임경영 강화를 밝혔다.

오너 일가의 자사주 직접 매입은 통상 주가 저평가 인식과 책임경영 의지를 동시에 드러내는 신호로 시장에서 해석된다. 호텔신라 주가는 52주 최고가(5만8400원) 대비 약 23% 낮은 수준으로, 이부진 대표의 자사주 매입이 저가 매수 기회라는 신호를 시장에 준 것으로 풀이된다.

이부진 호텔신라 대표이사. [사진=호텔신라]

호텔신라의 현재 시가총액은 1조7564억원이다. 외국인 지분율은 14.13%이며 주가순자산배율(PBR)은 1.53배 수준이다.

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