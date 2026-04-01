'서울형 안심 산후조리원' 2주 기준 390만원…서울시 140만원 지원

16일까지 기관 공모, 최대 5000만원 지원
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 수백만원에서 최대 1000만원대에 이르는 산후조리원 비용 부담을 덜어주기 위해, 서울시가 올 상반기 민·관 협력 '서울형 안심 산후조리원' 운영에 들어간다.
서울시는 오는 16일까지 합리적인 비용으로 표준화된 산후조리 서비스를 제공하기 위한 '서울형 안심 산후조리원 참여기관'을 공모한다고 1일 밝혔다. 서울형 안심 산후조리원은 지자체가 직접 설치해 운영하는 공공 산후조리원과 달리 시와 민간 조리원이 협약을 체결, 이용자 비용 부담을 덜어주고 공공성은 강화한 상생 모델이다.
서울형 안심 산후조리원에 선정되면 시와 협약을 맺고 ▲모자동실 운영 ▲모유 수유 지도 ▲산모 심리 지원 ▲신생아 건강관리, 수면·수유 교육 등 운영 매뉴얼에 따라 표준화된 필수 서비스를 제공하며, 산모와 신생아 건강 회복과 돌봄 역량 강화를 위한 프로그램도 체계적으로 운영하게 된다.
시설당 최대 5000만원의 운영비가 지원되며, 이용자별 지원 기준에 따라 이용료 일부를 지원해 안정적인 운영을 뒷받침할 예정이다.
시는 공모를 통해 총 5개소를 선정해 1년간 시범 운영할 예정으로 인력, 시설, 감염관리 역량 등 운영 전반의 전문성과 권역별 균형 등을 종합적으로 고려해 선정한다. 서울 소재 민간 산후조리원이라면 참여 신청할 수 있으며 최종 선정되면 준비를 거쳐 오는 5월부터 운영에 들어간다.
'서울형 안심 산후조리원'은 2주(13박14일) 기준 390만원으로, 이 중 140만원은 서울시가 지원하고 산모는 250만원을 부담하게 된다. 시는 기초생활수급자 등 취약계층은 비용 부담 없이 이용할 수 있도록 전액 지원하고, 세쌍둥이 이상 또는 셋째 이상 다태아 가정 등은 추가 지원(125만원)을 통해 부담을 덜어준다.
신청일을 기준으로 서울시에 1년 이상 거주 중인 산모는 누구나 이용할 수 있으며, 시는 1~4순위 대상자별 접수 기간을 달리해 취약계층, 다자녀·다태아 산모에게 우선 이용 기회를 제공할 계획이다. 시는 서울형 안심 산후조리원 시범 사업 성과를 바탕으로 참여시설 확대, 시민 의견 수렴, 서비스 고도화 등을 단계적으로 추진해 나가겠다고 덧붙였다.
조영창 시민건강국장은 "설레고 행복해야 할 임신, 출산이 시작부터 부담으로 다가오지 않도록 실질적인 부담을 덜어주기 위한 대안을 마련했다"며 "서울형 안심 산후조리원이 민간 중심으로 운영돼 온 산후조리 시장에 '공공 기준'을 제시하고 가격과 서비스 불균형을 해소하는 전환점이 될 수 있도록 지원해 나갈 것"이라고 말했다.
kh99@newspim.com