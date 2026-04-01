SKT, T멤버십 개편으로 고객 혜택·이용 편의성 강화

'0 day'를 '0 week'로 확대… 이용 기간·혜택 늘려

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = SK텔레콤은 고객들이 더 많은 혜택을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 T멤버십 개편에 나선다고 1일 밝혔다.

SKT는 ▲'0 day'를 '0 week'로 확대 ▲VIP 고객 전용 혜택 추가 ▲맞춤형 멤버십 프로그램 강화 등을 중심으로 T멤버십을 개편한다고 1일 밝혔다.

SK텔레콤은 고객들이 더 많은 혜택을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 T멤버십 개편에 나선다고 1일 밝혔다. [사진= SK텔레콤]

먼저 SKT는 만 13~34세에 해당하는 '0(영, Young)' 고객 대상 혜택인 '0 day'를 '0 week'로 확대 개편해, 혜택과 이용 편의성을 함께 강화한다.

이번 개편으로 고객들은 '0 week' 기간인 매월 첫째 주 5일 동안 다양한 혜택을 자유롭게 이용할 수 있게 됐다. 기존에는 매월 10·20·30일 등 특정일마다 하나의 혜택만 선택해 이용해야 했다.

또 '0 week'는 'T day'와 통합 운영돼, 고객들은 메뉴 탭을 오가는 번거로움 없이 'T day' 메뉴에서 '0 week' 혜택까지 한 번에 살펴보고 이용할 수 있게 됐다.

오는 6일부터 10일까지 진행되는 첫 '0 week'에는 새 단장을 기념해 풍성한 혜택이 마련됐다. 특히 6일 오전 10시부터는 선착순 30만 명에게 뚜레쥬르 '리얼 브라우니' 1개 쿠폰을 제공한다.

또 ▲공차 인기 음료 6종 50% 할인(최대 6000원) ▲노브랜드 버거 시그니처 세트 1+1 증정(1세트 한정) ▲요기요 앱으로 삼첩분식 1만8000원 이상 주문 시 8000원 할인 등 다양한 제휴 혜택이 제공된다.

아울러 문화 콘텐츠를 즐기는 고객을 위해 '맥스 시덴토프 개인전' 40% 할인, 뮤지컬 '데스노트' 30% 할인 혜택을 제공한다.

추첨을 통해 '서울재즈페스티벌' 티켓을 총 100명(당첨자 50명에게 1인 2매 제공)에게 증정하는 이벤트도 진행된다.

SKT는 'T day'에는 VIP 고객 대상 추가 할인 프로그램 'VIP 찬스'를, 특정 시간대 할인 혜택을 제공하는 '해피아워'에는 VIP 전용 혜택 'VIP only'를 신설한다.

6일부터 10일까지 진행되는 'T day Week' 기간 동안 배달의민족 앱에서 처갓집양념치킨을 1만6000원 이상 주문할 경우, VIP 고객은 8000원의 할인 혜택을 받을 수 있다. 골드·실버 고객에게는 6000원의 할인 혜택이 제공된다.

'해피아워'에서는 파리바게뜨 할인 혜택이 'VIP only'로 제공돼 VIP 고객은 오후 8시부터 자정까지 1만원 이상 구매 시 4000원을 할인 받을 수 있다.

이 외에도 SKT는 등급과 무관하게 T멤버십 전 고객을 대상으로도 음식, 여가, 라이프스타일 전반에 걸쳐 다양한 T day 혜택을 제공한다.

4월 혜택에 대한 자세한 내용은 T 멤버십 홈페이지와 T멤버십 앱에서 확인할 수 있다.

SKT는 '클럽 멤버십'을 통해 고객별 이용 특성에 맞춘 개인화된 멤버십 혜택도 제공한다.

SKT는 지난 3월 31일까지 갤럭시 S26 시리즈 개통을 완료한 고객을 대상으로 '클럽 갤럭시 S26'을 운영하고 있다.

해당 프로그램에서는 ▲갤럭시 맞춤 ▲구독 ▲라이프(제휴사 할인) ▲래플(경품 추첨) 등 4개 카테고리에서 총 15종의 무료·할인 혜택을 제공하며 혜택은 이번 달까지 이용 가능하다.

SKT에 따르면 삼성 갤럭시 탭 S11, 갤럭시 버즈4 프로 등을 경품으로 제공하는 '래플'이 가장 많은 관심을 받았으며 구독 서비스 및 삼성월렛 머니 관련 혜택도 고객들로부터 큰 호응을 얻었다.

SKT는 향후에도 플래그십 단말 고객 전용 '클럽 멤버십'을 지속 선보이며 단말별 맞춤 혜택과 고객 선호도가 높은 생활 밀착형 혜택을 함께 확대해 나갈 예정이다.

윤재웅 SKT 프로덕트&브랜드본부장은 "이번 T멤버십 개편은 고객들이 보다 쉽고 편리하게 T멤버십의 다양한 혜택들을 이용할 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 고객 경험을 중심으로 멤버십 혜택을 지속 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

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