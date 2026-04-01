권은비, 울림과 8년 동행 마침표 "값진 여정…새로운 길 앞에 섰다"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 권은비가 8년간 함께한 울림엔터테인먼트를 떠난다.

31일 울림은 "소속 아티스트 권은비의 전속 계약이 종료된다. 당사는 아티스트와 오랜 논의 끝에 서로의 의견을 존중하며 전속 계약을 마무리하기로 했다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 권은비. [사진=더블앤] 2026.04.01 moonddo00@newspim.com

이어 "지난 시간 동안 끊임없이 노력하며 다채로운 모습을 보여준 권은비에게 진심으로 감사드린다. 앞으로 펼쳐질 권은비의 새로운 여정 역시 진심으로 응원하겠다"라고 덧붙였다.

이후 권은비는 직접 쓴 손 편지를 공개했다. 권은비는 "오랜 시간 함께해 온 소속사와의 전속 계약을 마무리하게 됐다"라며 "연습생 시절부터 지금까지 정말 오랜 시간 동안 저를 위해 애써 주신 분들과 함께한 소중하고 값진 여정이었다"라고 말했다.

그는 "무대 위에서의 순간들, 그리고 그 뒤에서 함께 고민하고 노력했던 모든 시간은 내게 큰 선물로 남았다. 함께해 주신 울림 식구분들께 진심으로 감사드린다"라고 했다.

이어 "항상 곁에서 응원해 주시고 힘이 돼 주신 팬 여러분들께도 정말 감사하다. 여러분 덕분에 어떤 순간이 와도 버틸 수 있었고 더 나아갈 수 있었다"라고 전했다.

끝으로 "많은 분의 사랑을 품고 새로운 길 앞에 섰다"라며 "어떤 길을 만나더라도 그동안 배운 것들, 여러분께 받았던 넘치는 사랑을 떠올리며 한 걸음씩 앞으로 나아가겠다. 진심으로 감사드린다"라고 말했다.

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