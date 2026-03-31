[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 다음 달 2일 26조2000억원 규모의 올해 1차 추가경정예산안 시정연설을 한다.
이 대통령은 31일 청와대 본관에서 13회 국무회의를 주재하며 추경안을 의결했다.
추경안은 최근 중동 전쟁으로 경제 전반에 불확실성이 빠르게 확대되면서 직접적인 타격을 받는 민생과 피해 기업·산업의 어려움을 경감하고자 26조2000억 원 규모로 편성됐다. ▲고유가 부담 경감에 10조1000억 원 ▲저소득층·소상공인·취약 노동자·청년 지원에 2조8000억 원 ▲에너지·신산업 전환과 공급망 안정화에 2조6000억 원 ▲지방정부 투자 여력 확충에 9조7000억 원을 편성한 게 핵심이다.
특히 정부는 소득 하위 70% 국민을 대상으로 1인당 10만원에서 최대 60만원까지 차등 지급하는 고유가 피해지원금을 추경안에 넣었다.
정부안이 국무회의를 통과하면서 마지막 결단은 국회로 넘어갔다. 정부가 추경안을 국회에 제출하면 상임위원회 예비심사와 예산결산특위원회 심사를 거친 뒤 본회의 심의·의결 과정을 밟는다.
여야는 다음 달 2일 추경 관련 시정연설을 하기로 했으며, 7∼8일 예결위 종합정책질의와 부별 심사를 진행 한 뒤 10일 본회의에서 추경안을 처리하기로 합의했다.
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[속보] 李대통령, 4월 2일 26조원 '전쟁 추경' 시정연설
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 다음 달 2일 26조2000억원 규모의 올해 1차 추가경정예산안 시정연설을 한다.