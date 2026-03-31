전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.31 (화)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

박상용 녹취록 놓고 여야 충돌…與 "회유·조작수사" vs 野 "짜깁기·왜곡"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

더불어민주당 "검찰 회유·조작수사 정황 드러나"
국민의힘 "짜깁기·맥락 왜곡…전체 녹취 공개해야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 쌍방울 대북송금 사건 수사 과정에서 불거진 '검사 회유 의혹' 녹취를 두고 여야 공방이 31일 격화됐다. 더불어민주당은 검찰의 '진술 유도·조작 수사'라고 주장한 반면, 국민의힘은 "짜깁기된 녹취를 통한 정치공세"라고 맞받았다.

31일 정치권에 따르면 한병도 더불어민주당 원내대표는 이날 원내대책회의에서 "쌍방울 대북송금 사건을 이재명 죽이기 도구로 조작하려 한 정치검찰의 민낯이 드러났다"며 "목표를 정해놓고 허위 자백을 만들려 한 것은 법치를 무너뜨리는 중대한 범죄"라고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.26 mironj19@newspim.com

◆ 더불어민주당 "검찰 회유·조작수사 정황 드러나"

한 원내대표는 "정치검사 박상용은 이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인에게 '이재명이 완전한 주범이 되는 식의 자백이 있어야 한다'고 말했다"며 "보석 석방과 공익제보자 신분 보장이라는 미끼로 구속된 피의자를 회유, 협박하고 형량 거래를 시도한 것"이라고 밝혔다.

그는 이어 "정치검사 전원을 증언대에 세우겠다. 국정조사를 통해 윤석열 정치검찰의 표적수사와 조작기소의 진실을 밝힐 것"이라고 강조했다.

전용기 더불어민주당 의원은 이날 국회 국정조사 특별위원회 전체회의에서 추가 녹취를 공개한 후 오후 기자회견을 가졌다. 전 의원이 공개한 녹취록에는 박 검사와 이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인인 서민석 변호사 간 통화 내용이 담겼다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 전용기 더불어민주당 의원. 2023.11.29 leehs@newspim.com

전 의원은 기자회견에서 "이번 녹취는 단순한 대화가 아니다. 검찰이 어떤 방식으로 진술을 유도했는지 그 구조와 수단을 명확히 보여주는 자료"라고 말했다.

그는 "박 검사는 '한 번만 봐달라' '와서 얘기를 들어달라'는 표현으로 피고인과 변호인의 접촉을 지속적으로 요청한다"면서 "이는 단순한 일정 조율이 아니라 이미 형성된 조건이나 방향을 피의자에게 전달하고 설득해달라는 취지로 읽힌다"고 설명했다.

그는 "부인할 경우 중형이 가능하다는 점을 반복적으로 언급한 것 역시 피의자 입장에서는 압박으로 작용할 수밖에 없다"고 지적했다. 그러면서 "오늘 공개된 녹취가 끝이 아니라고 분명히 말씀드린다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 31일 오후 서울 여의도 국회 예결위회의장에서 열린 의원총회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.31 jk31@newspim.com

◆ 국민의힘 "녹취 짜깁기·맥락 왜곡된 공개…전체 녹취 공개해야" 

국민의힘은 민주당이 공개한 녹취가 전체 맥락이 제거된 편집본이라며 사건 본질을 왜곡한 정치공세라는 입장을 내놨다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 의원총회에서 "더불어민주당에서 통화녹취를 일부분만 짜깁기해서, 편집해서 대북송금 사건이 조작되었다고 지금 선동하기 시작했다"고 말했다.

그는 "두 사람이 A와 B가 통화했는데, A에 대한 건 얘기하지 않고, B가 얘기하는 것만 일부러 앞뒤를 잘라서 녹취를 제출한다는 것 자체가 바로 '조작'인 것"이라고 밝혔다.

곽규택 국민의힘 원내수석대변인은 이날 논평을 통해 "지금까지 드러난 정황과 맥락을 살펴보면 이는 오히려 민주당과 서 변호사의 이해관계가 맞물린 정략적 폭로라는 의구심을 지우기 어렵다"고 밝혔다.

쌍방울 대북송금 사건을 수사한 박상용 검사가 이화영 전 경기도 평화부지사 측에 진술을 회유했다는 의혹이 커지고 있다. 사진은 박 검사가 지난해 9월 22일 오후 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 검찰개혁 입법청문회에 출석한 모습. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "서민석 변호사의 녹취 공개 시점 또한 석연치 않다"며 "서 변호사는 지난 5일까지도 서울고검 인권침해점검테스크포스(TF) 조사에서 구체적 기억이 나지 않는다고 진술했지만, 민주당 청주시장 후보 면접을 치른 이후 "지워진 줄 알았던 파일을 '내 파일' 폴더에서 찾았다"며 녹취록 공개 경위를 설명했다"고 설명했다.

그러면서 "결국 이번 폭로는 지방선거 당선을 노리는 서 변호사의 정치적 목적과 조작기소 국조를 앞두고 동력을 확보하려는 민주당의 급박한 처지가 맞물린 정치적 합작품일 뿐"이라고 비판했다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 "민주당은 '핵심 부분을 조금씩 공개하겠다'고 말하나 이는 진실 규명이 아니라 의혹을 의도적으로 증폭시키는 방식"이라고 지적했다. 이어 "진실을 밝히는 방법은 간단하다. 전체 녹취를 투명하게 공개하는 것"이라며 "먼저 국민 앞에 모든 자료를 투명하게 공개하고 검증받는 것이 최소한의 책임"이라고 강조했다.

oneway@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
BTS '스윔', 빌보드 '핫 100' 1위 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 레이블 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 '빌보드 200'에 이어 '핫 100'에서도 1위를 기록했다. 31일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 메인 송 차트 '핫 100'(4월 4일 자) 정상으로 직행했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 무료 복귀 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)을 펼쳐졌다. 2026.03.21 photo@newspim.com 이는 '다이너마이트(Dynamite)', '새비지 러브(Savage Love)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '마이 유니버스(My Universe)' 이후 팀 통산 일곱 번째 1위 곡이다. 또한 '스윔'은 1190번째 '핫 100' 1위 곡이자 진입과 동시에 정상을 차지한 89번째 노래로 기록됐다. 이는 역대 1위 곡 중 단 7%에 해당하는 매우 드문 사례다. 빌보드는 "1971년부터 1979년까지 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 팀 최다 1위 기록을 세웠다"라고 밝혔다. 또한 방탄소년단은 1958년 8월 '핫 100' 차트 시작 이후 그룹 중 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유하게 됐다. 매체에 따르면 그룹 최다 1위 기록은 비틀스(20곡)가 가지고 있으며 그 뒤를 이어 슈프림스(12곡), 비지스, 롤링 스톤즈(8곡) 그리고 방탄소년단 순이다. '스윔'은 지난 20일 발표됐으며 26일까지 집계 결과 스트리밍 1530만 회, 라디오 청취자 수 2580만 회, 디지털 및 실물 싱글 판매량 총 15만 4000 장에 달했다. 빌보드 '스트리밍 송 차트'에 2위로 진입해 팀 자체 최고 순위를 경신했다 '라디오 송 차트'에서는 18위로 데뷔했고 이 역시 팀의 역대 성적 중 가장 높은 진입 순위다. '디지털 송 세일즈 차트'에서는 1위를 찍어 방탄소년단의 13번째 1위 곡이 됐다. 이들은 해당 차트에서 가장 많은 1위 곡을 보유한 그룹에 등극했다. 방탄소년단은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "3년 9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 '빌보드 1위'라는 큰 영광 얻게 되었다. 언제나 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 아미(팬덤명)분들은 물론 저희의 음악을 듣고 마음을 나눠주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"라며 소감을 전했다. 이어 "신보를 준비하면서 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다. 이를 대표하는 타이틀곡 '스윔'은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자고 말하는 노래다"라고 말했다. 방탄소년단 멤버들은 "이 곡이 국경을 넘어 많은 분들께 작은 용기와 위로가 되었기를 바란다. 오랜 시간 변함없는 믿음과 응원에 감사하고 앞으로도 진심을 다하는 음악으로 보답할 것"이라고 덧붙였다. 앞서 빌보드는 지난 30일 공개한 차트 예고 기사를 통해 '아리랑'이 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(4월 4일 자) 정상을 찍었다고 밝혔다. 방탄소년단이 '빌보드 200'과 '핫 100' 정상을 동시에 점령한 것은 2020년 미니 7집 '비(BE)'와 타이틀곡 '라이프 고즈 온' 이후 약 6년 만이다.   alice09@newspim.com 2026-03-31 09:06
사진
김효주, 세계랭킹 3위로 도약 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =절정의 폼을 뽐내고 있는 김효주가 생애 최고 세계랭킹인 '빅3'에 올랐다. 김효주는 31일(한국시간) 발표된 여자 골프 주간 세계 랭킹에서 찰리 헐(잉글랜드)을 4위로 끌어내리고 지난주보다 1계단 오른 3위에 자리했다. 김효주는 30일 끝난 포드 챔피언십에서 2년 연속 우승으로 시즌 2승 고지에 올라 평점이 6.71로 훌쩍 뛰어 잉글랜드의 찰리 헐(5.64)을 1점 이상 따돌렸다. 세계 1위 지노 티띠꾼(태국·10.81점), 2위 넬리 코르다(미국·8.44점)와의 격차는 여전하지만 생애 첫 '빅3'에 오른 건 김효주의 골프 커리어에 있어 의미가 작지 않다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김효주가 30일 LPGA 투어 포드 챔피언십 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=LPGA] 2026.03.30 psoq1337@newspim.com 김효주는 이번 시즌 LPGA 4개 대회에 나가 2승을 거머쥐고 한 번은 3위, 나머지 한 번은 공동 21위를 차지했다. CME 글로브 포인트, 시즌 상금, 올해의 선수 포인트 모두 1위다. 그는 4월 3일 개막하는 아람코 챔피언십에서 3연승과 통산 10승에 도전한다. 한국 선수 중에서는 김세영이 10위로 김효주의 뒤를 이었고 유해란은 13위, 최혜진은 15위에 자리했다. 포드 챔피언십에서 5위로 마감한 전인지는 91위로 껑충 뛰었고 공동 6위로 LPGA 데뷔 후 개인 최고 성적을 낸 윤이나는 67위로 올라섰다. psoq1337@newspim.com 2026-03-31 07:17

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동