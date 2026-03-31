전북, 햇빛소득마을 추진 본격화·현장지원체계 가동

민관합동 지원단 출범·협력체계 구축

주민참여형 재생에너지 사업 기반 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 주민 참여형 재생에너지 사업의 안정적 추진을 위해 현장 중심 지원체계를 가동한다.

도는 '햇빛소득마을 민관합동 현장지원단'을 출범하고 사업 준비부터 인허가, 계통연계까지 전 과정을 밀착 지원하는 협력체계를 구축했다고 31일 밝혔다.

전북자치도가 '햇빛소득마을' 본격 추진을 위해 민관합동 현장지원체계를 가동했다[사진=전북자치도]1 2026.03.31 lbs0964@newspim.com

이날 발대식에는 전북지방환경청, 한국전력공사 전북본부, 한국에너지공단 전북지역본부, 한국농어촌공사 전북지역본부, 한국전기안전공사 전북본부, 한국수자원공사 금강유역본부, 전북사회적기업·협동조합 통합지원센터 등 8개 기관이 참여해 협력 방안을 논의했다.

'햇빛소득마을'은 주민이 협동조합을 구성해 태양광 발전사업에 참여하고 수익을 마을과 공유하는 구조의 주민 참여형 모델이다. 다만 협동조합 조직과 부지 확보 등 초기 단계에서 어려움이 예상돼 체계적인 지원 필요성이 제기돼 왔다.

이에 도는 사전 협의를 통해 지역 여건을 점검하고 민관이 함께하는 현장지원단을 구성해 본격적인 지원에 나섰다. 지원단은 주민 설명회와 상담, 협동조합 조직화, 부지 발굴, 인허가 절차 등 사업 준비 전반을 지원할 계획이다.

특히 시군과 한국농어촌공사, 한국수자원공사 등과 협력해 유휴부지 발굴을 추진하고 전력계통 연계 가능성 및 ESS 설치 필요성 등을 사전에 점검해 사업 지연 요인을 최소화할 방침이다.

양선화 전북자치도 미래첨단산업국장은 "민관합동 지원체계를 통해 주민들이 겪는 초기 어려움을 해소하겠다"며 "재생에너지 수익이 지역에 환원될 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

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