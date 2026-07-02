카카오뱅크, 12월 31일까지 '월급 넣고 혜택 받기' 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크는 2일 월급 혜택 이벤트를 시작했다
- 월 50만원 이상 입금 시 세이프박스 우대금리 쿠폰을 준다
- 매월 25일 추첨해 10명에게 200만원을 지급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
연 1.60% 금리 제공 세이프박스, 최대 연 6.60% 금리
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 '월급 넣고 혜택 받기' 이벤트를 1일부터 12월 31일까지 진행한다고 2일 발표했다.
이번 이벤트는 카카오뱅크 입출금통장 또는 개인사업자통장에 매월 50만 원 이상 입금한 고객에게 세이프박스 우대금리 쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 월 1회 발급되며, 최대 연 5%의 혜택을 제공한다.
세이프박스는 하루만 맡겨도 연 1.60%의 금리를 제공하는 카카오뱅크의 파킹통장으로, 우대금리 쿠폰 적용 시 최대 연 6.60%의 금리를 받을 수 있다. 쿠폰 사용일로부터 1개월간 최대 100만 원까지 적용된다.
고객은 카카오뱅크 앱 '혜택' 탭 내 이벤트 페이지에서 '쿠폰 받기' 버튼을 눌러 참여할 수 있으며, 발급된 쿠폰은 '내 쿠폰' 메뉴에서 확인할 수 있다.
더불어, 카카오뱅크는 같은 기간에 매월 25일 '월급 1+1' 이벤트도 진행한다. 직전 한 달 동안 카카오뱅크 통장에 50만 원 이상 입금한 고객 중 10명을 추첨해 200만 원을 지급할 예정이다.
이벤트 페이지에서 참여할 수 있으며, 결과는 매월 25일 오후 12시부터 '당첨 확인하기' 버튼을 눌러서 확인할 수 있다.
카카오뱅크는 "카뱅을 통해 월급을 관리하고 저축하는 고객께 다양한 혜택을 드리고자 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 고객이 쉽게 참여할 수 있는 다양한 혜택과 이벤트를 선보일 계획"이라고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com