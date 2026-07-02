SK AX, 한전기술과 에너지 산업 AI 전환 본격화

AI 핵심 요약beta
- SK AX는 2일 한국전력기술과 발전·에너지 AX 협력 업무협약을 체결했다
- 양사는 백오피스부터 발전소 설계·운영까지 단계적으로 AI 전환을 적용하기로 했다
- 해상풍력 O&M 플랫폼 공동 개발 등으로 AI 기반 최적화와 글로벌 사업 확대에 나선다고 했다
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원전·SMR·재생에너지 분야 AX 협력 확대
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK AX와 한국전력기술이 발전·에너지 산업 전반에 인공지능(AI)을 접목하는 AI 전환(AX)에 나선다. 발전소 설계부터 운영·유지보수까지 AI 기반 최적화를 추진해 에너지 산업 경쟁력을 높인다는 목표다.
SK AX는 2일 경기도 성남 SK U타워에서 한국전력기술과 '발전·에너지 산업 분야 AX 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 김완종 SK AX 사장과 김태균 한국전력기술 사장 등이 참석했다.
국내 유일의 발전소 종합설계기관인 한국전력기술은 원전 설계 분야 경쟁력을 바탕으로 소형모듈원전(SMR)과 재생에너지 등 미래 에너지 사업 확대를 추진하고 있다. 양사는 이번 협력을 통해 경영관리 등 백오피스 영역부터 발전소 설계·운영 등 핵심 사업까지 단계적으로 AX를 적용할 계획이다.
우선 SK AX의 프로젝트 관리 플랫폼 'AX에이전틱와이어 AiPMO'와 AI 에이전트 개발 플랫폼 'AXg에이전틱와이어 NPO 에이전트 빌더'를 도입해 프로젝트 관리와 기술 문서 검토, 이슈 점검 등 업무 효율화를 추진한다.
또 해상풍력 최적 설계와 AI 스마트 관제 시스템 개발, 발전량 예측, 예지정비, 자산관리 등을 지원하는 '해상풍력 O&M(운영·유지보수)) 플랫폼' 공동 개발에도 나선다. 양사는 이를 국내는 물론 글로벌 해상풍력 프로젝트로 확대한다는 계획이다.
김완종 SK AX 사장은 "발전·에너지 산업 전반의 프로세스와 운영체계에서 실질적인 성과를 창출하는 AI 증강 체계를 구축하겠다"고 말했다. 김태균 한국전력기술 사장은 "양사의 역량을 결합해 미래 발전 산업의 새로운 혁신 표준을 제시하겠다"고 밝혔다.
syu@newspim.com