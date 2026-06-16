AI 직원이 일하는 회사로…SK AX, 에이전틱 전환 본격화

계획·판단·실행 맡는 AI 에이전트 체계 구축

"AI 활용 기업과 아닌 기업 격차 커질 것"

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK AX가 인공지능(AI)이 기업 업무를 스스로 판단·계획·실행하는 '에이전틱 엔터프라이즈(Agentic Enterprise)' 시대를 제시하며 기업 전반의 AI 전환(AX)에 속도를 내고 있다.

SK AX는 16일 서울 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스 호텔에서 '이매진(IMAGINE) AX 2026' 컨퍼런스를 열고 'AI를 도입하는 기업에서 AI가 일하는 기업으로'를 주제로 전사 AI 혁신 전략과 주요 고객사의 AX 사례를 공개했다.

김완종 SK AX 사장은 기조연설에서 "기업 경쟁력은 더 좋은 AI를 도입하는 것이 아니라 AI를 통한 전사 최적화로 새로운 성장 가치를 창출하는 데 있다"며 "AI 활용 기업과 그렇지 않은 기업 간 격차는 이미 경영 성과로 나타나고 있다"고 말했다.

김완종 SK AX 사장이 16일 서울 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스 호텔에서 열린 'IMAGINE AX 2026' 컨퍼런스에서 기조 연설을 하고 있다. [사진=SK AX]

SK AX는 단순한 업무 자동화를 넘어 AI가 기업 운영 전반에 참여하는 '에이전틱 엔터프라이즈'를 새로운 목표로 제시했다. 이를 위해 전략 수립부터 데이터, 조직문화, 인재 육성까지 기업 운영 체계를 AI 중심으로 재설계해야 한다고 강조했다.

핵심 플랫폼으로는 에이전틱 AI 플랫폼 'AXgenticWire NPO(New Paradigm for Operation)'를 소개했다. 이 플랫폼은 다양한 AI 에이전트를 연결해 협업을 조율하고 보안, 품질, 비용 등을 통합 관리하는 역할을 수행한다.

이날 행사에서는 주요 고객사들의 AX 적용 사례도 공개됐다. 오픈AI는 SK AX와 함께 기업 내부 시스템을 이해하고 실제 업무 성과를 높이는 엔터프라이즈 AI 모델 고도화에 협력하고 있다.

SK하이닉스는 디지털 트윈 기반 제조 혁신과 자율형 공장 구축을 추진 중이며, 씨에스윈드는 생산 데이터와 AI 에이전트를 연계해 생산 계획과 일정 관리를 최적화하고 있다. 신한금융그룹은 데이터 보안과 규제 대응을 갖춘 '1인 1 금융 에이전트' 기반 업무 혁신 모델을 구체화하고 있으며, 글로벌 HR 컨설팅 기업 머서는 AI와 협업하는 조직 운영 체계를 설계하고 있다.

차지원 SK AX 최고AI혁신책임자(CAIO)는 "기술 선택의 기준이 AI 도입 자체에서 'AI를 어떻게 일하게 할 것인가'로 이동하고 있다"며 "기업 내부 데이터와 시스템, 프로세스, 산업별 도메인 지식을 결합한 실행 모델이 중요해지고 있다"고 말했다.

syu@newspim.com