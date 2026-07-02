'친문' 윤건영 "李·文 회동, 갈등 해소 만능 해결책은 아니지만 하나의 계기"

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"여당 가야 될 길 가늠자 제시"

"조국 출마 평택을이 갈등 진원지라는 데 동의 힘들어"

"검찰개혁, 10월 중수청 출범 전 마무리해야"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 윤건영 더불어민주당 의원은 이재명 대통령과 문재인 전 대통령의 회동이 당내 갈등을 단번에 해소하는 '만능 치트키'(어떤 일을 훨씬 쉽게 만들어주는 비장의 방법이나 해결책을 뜻하는 신조어)는 아니지만, 민주당이 나아갈 방향을 제시하는 하나의 계기가 될 것이라고 평가했다.

윤 의원은 2일 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서 전·현직 대통령의 만남이 당내 통합에 미칠 영향을 묻는 질문에 "정치에 모든 걸 해결하는 만능 치트키는 없다"면서도 "하나의 계기, 결절은 될 수 있을 것 같다"고 말했다.

윤건영 더불어민주당 의원 [사진 = 뉴스핌DB]

윤 의원은 "민주당이 어디에 서 있고 민주당의 역할이 무엇인지, 집권 여당의 책임이 무엇인지를 어제 보여줬다고 생각한다"며 "전직 대통령과 현직 대통령이 만나 여당이 가야 할 길을 이재명 대통령께서 말씀하신 것이고, 이런 부분들이 당 안팎에 있는 분들에게 하나의 가늠자가 될 것"이라고 설명했다.

윤 의원은 검찰개혁과 관련해서는 속도와 안정성을 함께 강조했다.

그는 "검찰개혁은 시간이 정해져 있는 문제"라며 "올해 10월 중수청 출범을 앞두고 있기 때문에 그 전에 마무리해야 할 부분들이 분명히 있다"고 말했다.

이어 "시간과의 싸움이라고 볼 수 있다"며 "국민들에게 피해가 가지 않도록 차근차근, 따박따박 추진해 나가자는 취지의 말씀이었던 것으로 본다"고 했다.

최근 당내 갈등의 원인으로 거론되는 '평택을 연대' 논란에 대해서는 갈등의 핵심 원인으로 보는 시각에 선을 그었다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 1일 청와대 상춘재에서 문재인 전 대통령과 오찬 회동을 앞두고 기념촬영을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.02 photo@newspim.com

윤 의원은 "평택을이 갈등의 진원지라는 데는 동의하기 힘들다"며 "하나의 요인 중 하나일 뿐"이라고 말했다.

그는 "갈등이라는 것은 특정 사안 하나로 딱 부러지는 것이 아니다"라며 "평택을 연대는 하나의 축이었다고 본다"고 평가했다.

또 "촛불 세력, 빛의 혁명 세력이 함께 가자는 과정에서 일부 세력에 대한 문제 제기가 있었던 것"이라며 "당 상황과의 연관성도 직접적이라기보다 간접적인 수준"이라고 설명했다.

이어 "현재 나오는 적통 논란 등과는 궤가 다르다"고 덧붙였다.

chogiza@newspim.com