김태년 의원 "李·文 회동은 통합 출발점…전당대회, 과거 소모적 논쟁 안 돼"

"민주, 김대중·노무현·문재인 정부 거쳐 오늘에 이르러"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김태년 더불어민주당 의원이 이재명 대통령과 문재인 전 대통령의 만남에 대해 "민주진영의 더 큰 통합과 민주당의 굳건한 단결로 이어지는 출발점이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

김 의원은 지난 1일 늦은 오후 자신의 페이스북에서 "민주당은 김대중 정부, 노무현 정부, 문재인 정부를 거쳐 오늘에 이르렀다"며 "그 역사를 존중하는 것이 곧 지금의 민주당을 바로 세우는 일"이라고 했다.

김태년 더불어민주당 의원[사진 = 뉴스핌DB]

김 의원은 "오늘(1일) 문재인 전 대통령과 이재명 대통령의 만남은 여러모로 뜻깊은 자리였다"며 "비빔밥을 함께 나눈 오찬 역시 서로 다른 재료가 조화를 이루듯 다양성을 품은 통합의 의미를 되새기는 자리였다고 생각한다"고 했다.

이어 "현직 대통령이 전직 대통령과 마주 앉아 경험과 지혜를 나누는 모습 자체가 국민께 중요한 메시지를 전했다"며 "이번 만남은 지금 우리에게 가장 필요한 가치가 무엇인지를 다시 일깨워줬고, 그것은 바로 통합"이라고 강조했다.

김 의원은 국민통합은 민주진영의 화합과 민주당의 단결에서 시작된다고 강조하며 최근 전당대회를 앞두고 불거진 당내 갈등에 대해서도 우려를 나타냈다.

그는 "당내에서 다양한 의견이 제기되는 과정에서 불필요하고 소모적인 논쟁이 불거지고 있는 것도 사실"이라면서도 "경쟁이 갈등으로, 논쟁이 분열로 이어지는 일은 경계해야 한다"고 했다.

또 "지금 우리에게 필요한 것은 상대를 이기는 정치가 아니라 함께 이기는 정치"라며 "누구의 책임을 따지기보다 무엇을 고쳐야 하는지 함께 고민하겠다"고 밝혔다.

그는 "전당대회도 같은 기준에서 바라봐야 한다"며 "과거를 둘러싼 소모적인 논쟁이 아니라 누가 더 유능한 민주당을 만들 것인지, 누가 더 공정한 시스템을 발전시켜 나갈 것인지, 누가 총선 승리와 민주정부 재창출을 이끌 것인지를 놓고 경쟁해야 한다"고 했다.

이어 "비전과 정책으로 평가받는 전당대회가 되어야 한다"고 했다.

김 의원은 "위기의 순간마다 민주당이 강했던 이유는 사람이 아니라 원칙이 중심이었고, 계파가 아니라 시스템이 작동했기 때문"이라며 "공정한 제도 위에서 인재가 성장했고 그 힘으로 국민의 신뢰를 얻어왔다"고 설명했다.

김 의원은 "지금 민주당은 국정을 책임지고 있는 집권여당"이라며 "원칙과 실력으로 평가받는 정당, 사익보다 공익을, 계파보다 당을 앞세우는 통합의 정치가 필요하다"고 거듭 강조했다.

그러면서 "오늘의 만남이 민주진영의 더 큰 통합과 민주당의 굳건한 단결로 이어지는 출발점이 되기를 기대한다"며 "그것이 국민의 기대에 부응하는 길이며 이재명 국민주권정부의 성공을 뒷받침하는 길이라고 믿는다"고 했다.

chogiza@newspim.com