송영길 "단합과 확장 그리고 성과…李-文 두 분 말씀 무겁게 새기겠다"

AI 핵심 요약beta
- 송영길 의원은 1일 이재명·문재인 대통령 오찬 후 단합·확장·성과 강조했다고 했다.
- 이재명 대통령은 당내 단단함과 외연 확장, 구조적 다수와 성과의 중요성을 역설했다고 했다.
- 문재인 전 대통령은 당내 단합과 지역균형발전, 영남권 동해벨트 발전·지역 인재 정착을 당부했다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당 차기 당권주자로 꼽히는 송영길 민주당 의원은 1일 이재명 대통령과 문재인 전 대통령의 오찬 회동 직후 "단합과 확장, 그리고 성과. 두 분 대통령님의 말씀을 무겁게 새기겠다"고 밝혔다.
송 의원은 이날 페이스북을 통해 "이재명 대통령께서는 '속이 단단해야 한다'면서도 '끊임없이 외연을 확장하면서 구조적 다수를 만들기 위해 노력해야 하며, 성과를 통해 그것이 뒷받침돼야 한다'고 강조하셨다"고 했다.
또 "문재인 전 대통령께서는 '당내 단합이 국민 통합의 출발점'이라며 민주당이 먼저 단합하고 그 위에서 빛의 혁명을 함께한 세력까지 더 큰 단합을 이뤄야 한다고 하셨다"고 했다.
송 의원은 "단합과 확장, 그리고 성과. 깊이 공감한다"며 "우리 민주당은 대한민국 전체를 책임지는 집권 여당이다. 단합과 확장으로 성과를 만들고 그 성과로 증명하는 '진짜 여당'을 만드는 것. 그것이 두 분의 당부에 답하는 길이라고 믿는다"고 했다.
지역균형발전 의지도 강조했다. 송 의원은 "문 전 대통령께서 지역균형발전의 성과를 축하하시며 '서운하다는 지역까지 잘 아울러 달라'고 당부하셨다"며 "북극항로 개척을 통한 영남권 동해벨트 발전전략을 준비해 나가겠다"고 했다.
이어 "지역 인재가 일자리 때문에 수도권으로 떠나지 않아도 되는 나라, 그 약속이 흔들림 없이 이어지도록 힘을 보태겠다"고 덧붙였다.
앞서 이 대통령과 문 전 대통령은 이날 청와대 상춘재에서 2시간가량 오찬과 산책을 하며 국정 현안에 대한 의견을 나눴다.
jeongwon1026@newspim.com