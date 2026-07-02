정청래 "노무현·문재인의 역사 자양분 삼아 이재명 역사 꽃피워야"

AI 핵심 요약beta
- 정청래 전 대표는 2일 페이스북에서 1일 이재명 대통령과 문재인 전 대통령 회동이 당내 통합과 화합을 재확인한 계기였다고 평가했다.
- 이재명 대통령은 내부 단합을, 문재인 전 대통령은 국민통합을 강조해왔으며 두 사람의 만남과 메시지가 당내 조롱과 혐오를 일삼던 세력에 경종이 됐다고 했다.
- 정 전 대표는 김대중·노무현·문재인 역사를 자양분 삼아 이재명 역사를 꽃피워야 한다며 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다고 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 전 더불어민주당 대표는 지난 1일 이재명 대통령과 문재인 전 대통령의 회동을 두고 "당내 통합과 화합의 중요성을 다시 확인하는 계기가 됐다"며 "김대중의 바통을 노무현이 이어받고, 노무현의 바통을 문재인이 이어받고, 문재인의 바통을 이재명이 이어받아 달리고 있다"고 했다.
정 전 대표는 2일 자신의 페이스북에 '이재명 대통령님, 문재인 전 대통령님 고맙습니다'라는 제목의 글에서 이 같이 밝혔다.
정 전 대표는 "이재명 대통령께서는 평소 '우리 안의 차이가 상대방의 그것보다 크겠느냐'며 우리 내부의 단합을 강조하셨고, 문재인 전 대통령께서는 노무현 전 대통령 때부터 강조해 온 국민통합을 늘 염두에 두고 통합과 화합을 강조하셨다"고 했다.
이어 "당 내부에서 조롱과 혐오, 멸칭이 난무하며 갈등을 키워온 일부 세력에게 어제 두 분의 만남과 메시지가 큰 울림과 정문일침이 되었으리라 생각한다"며 "두 분의 말씀이 다 옳고, 100% 전적으로 공감한다"고 적었다.
또 "줄기차게 강조했듯 뿌리 없이 줄기 없고 줄기 없이 꽃과 열매는 없다"며 "우리는 김대중의 역사, 노무현의 역사, 문재인의 역사를 자양분 삼아 이재명의 역사를 더욱 꽃피워야 한다"고 짚었다.
그는 "역사는 과거와 현재와의 끊임없는 대화의 연속"이라며 "역사를 잊은 민족에게 미래는 없다"고 했다.
chogiza@newspim.com