정청래 "DJ·노무현·문재인·이재명 지지자 다 뭉치자…통합·연대가 정권 재창출 열쇠"

"내부 조롱·혐오 언어 버리고 동지애 회복해야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 정청래 전 더불어민주당 대표는 28일 "이재명 정부의 성공과 정권 재창출을 위해서는 통합과 연대가 필수적"이라며 범민주진보 세력의 대동단결을 호소했다.

정 전 대표는 이날 자신의 페이스북에 '이재명 정부의 성공과 정권 재창출을 위한 제언-통합과 연대'라는 글을 올리고 "단결하면 승리했고 분열하면 패배했다"며 이같이 밝혔다.

정청래 전 더불어민주당 대표가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전 '돌베개·평산책방'부스를 찾아 문재인 전 대통령과 대화를 나누고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 먼저 이재명 대통령과의 인연과 윤석열 정권 시절의 투쟁 과정을 소설화하듯 회고했다. 정 전 대표는 "윤석열 검찰독재 정권 치하에서 야당 탄압과 정적 제거, 이재명 죽이기에 맞서 이 대통령 옆 짝꿍으로 이재명을 지켰다"며 "12·3 불법 비상계엄 내란의 밤 때는 목숨 걸고 국회 담장을 넘었고 사선을 함께 넘었던 그 동지애를 생각한다"고 적었다.

이어 "김대중의 바통을 노무현이, 노무현의 바통을 문재인이, 문재인의 바통을 이재명이 받아서 이어달리기를 하고 있는 것"이라며 "네 분의 대통령을 지지하는 사람들이 통합을 해야 한다. 우리 안의 차이가 아무리 큰들 상대방의 그것보다 크겠냐"고 반문하며 내부 통합을 강하게 촉구했다.

특히 정 전 대표는 지지층 간의 언어 순화를 당부했다. 그는 "우선 우리 안에서부터 조롱과 혐오, 멸칭의 언어를 쓰지 말아야 한다"며 "분열의 언어를 버리고 동지적 언어와 배려가 필요하다. 저부터 끈끈한 동지적 연대감과 따뜻한 동지의 언어를 쓰겠다"고 약속했다.

아울러 외연 확장을 위한 구체적인 연대 방안도 제시했다. 정 전 대표는 "윤석열 어게인 내란 옹호 세력을 제외하고 다 연대하자"며 "필요하다면 결선투표제도 도입해야 한다. 이를 위해 고민하고 연구해야 총선 승리와 대선 승리를 할 수 있다"고 제안했다. 이번 6·3 지방선거 결과 역시 "연대하면 승리했고 분열하면 패배했다"는 증거라고 덧붙였다.

마지막으로 그는 "우리는 원래 한뿌리였고 같은 방향을 보고 함께 걸어온 동지"라며 "이재명 정부의 성공과 총선 승리, 정권 재창출을 위하여 대동단결하고 함께 가자"고 거듭 강조했다.

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