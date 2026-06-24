정청래, 당대표 사퇴 후 연임 도전…"李대통령 끝까지 지킬 사람은 나"

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"李정부 성공해야 나도 성공"

"당원주권정당·1인 1표·검찰개혁 등 성과"

[서울=뉴스핌] 박서영 배정원 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 24일 당대표직에서 전격 사퇴하며 8·17 전당대회 출마를 통한 연임 도전에 나섰다. 그는 "이재명 대통령을 끝까지 지킬 사람은 정청래"라며 이재명 정부 성공을 위한 정치적 역할을 이어가겠다는 의지를 분명히 했다.

정 대표는 이날 오전 최고위원회의에서 "오늘 저의 최고위원회의가 마지막일 것 같다"며 "저는 오늘 당대표직을 내려놓는다"고 밝혔다.

정 대표는 자신의 정치 여정을 돌아보며 김대중·노무현·문재인 전 대통령의 정신을 계승해 온 과정을 강조했다. 그는 "김대중의 역사, 노무현의 역사, 문재인의 역사를 자양분 삼아 이재명의 역사를 꽃피워야 한다"며 민주정부 계승 의지를 재확인했다.

특히 이재명 대통령과의 관계를 "정치적 운명체이자 한몸 공동체"로 규정하며 강한 결속을 강조했다. 정 대표는 "이재명은 저의 동지이자 전우"라며 "이재명이 성공해야 저도 성공한다"고 말했다.

그러면서 "이러쿵저러쿵 말해도 이재명 끝까지 지킬 사람은 저 정청래"라며 "이재명 정부와의 의리는 제가 맨 앞에서 지키겠다"고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 22일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 긴급 국제정세 토론회 '격동하는 2026 : 이란 전쟁, 북중 정상회담 그리고 한반도'에서 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

정 대표는 재임 기간 동안 추진해 온 개혁 과제도 언급했다. 그는 "당원주권정당, 1인 1표, 검찰·언론·사법 개혁 어느 하나 쉬운 것이 없었다"며 "개혁은 자전거와 같아 멈추면 쓰러진다. 한시도 멈출 수 없다"고 강조했다.

이어 "이재명 정부 성공을 위해 당정청이 원팀·원보이스로 움직이도록 혼신의 힘을 다했다"고 자평했다.

6·3 지방선거 결과를 두고는 "단결하면 승리하고 분열하면 패배한다는 교훈을 남겼다"며 통합과 연대의 필요성을 강조했다. 결선투표제 도입 등 정치개혁 과제에 대한 검토 의지도 밝혔다.

정 대표는 "비록 당대표직은 내려놓지만, 이재명 정부 성공을 위해 서 있는 위치에서 최선을 다하겠다"며 "그 길이 가시밭길이라도 민심과 당심만 보고 가겠다"고 말했다. 이어 당직자와 당원, 국민에게 감사 인사를 전하며 발언을 마무리했다.

이날 강준현 수석대변인은 최고위원회의 직후 기자들과 만나 "정 대표가 사퇴함과 동시에 정무직, 당직자도 일괄 사퇴하기로 되어 있다. 사무총장, 수석대변인 다 포함이다"라며 "한병도 원내대표가 당 대표 직무대행을 맡는다"고 전했다.

seo00@newspim.com