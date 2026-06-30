송영길, '정청래 노무현과 등져 장례식도 불참' 발언 "사과한다"

AI 핵심 요약beta
- 송영길 의원이 30일 정청래 전 대표 노무현 장례식 불참 발언을 정정하고 사과했다.
- 송 의원은 노무현 대통령 비극 재현 막고 제2의 노무현인 이재명 대통령을 지켜야 한다고 주장했다.
- 정청래 전 대표는 허위사실 유포라고 반박하며 참석했다며 송 의원의 공개 사과를 요구했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당 차기 당권 주자로 꼽히는 송영길 민주당 의원이 경쟁자인 정청래 전 대표의 노무현 전 대통령 장례식 참석 여부와 관련한 자신의 전날 발언을 정정하고 사과했다.
송 의원은 30일 페이스북을 통해 "정청래 의원 인터뷰를 보니 중국에 계셔서 당일 참석을 못하고 다음 날 참석했다고 해 제 발언을 정정하겠다"며 "사과한다"고 밝혔다.
송 의원은 "제 발언의 요체는 노무현 대통령의 죽음 앞에 우리 모두는 '지못미'(지켜주지 못해 미안한)라는 사실"이라며 "다시 이런 비극을 재현해서는 안 된다"고 했다.
그러면서 '제2의 노무현'인 이재명 대통령을 지키자고 주장했다. 송 의원은 "노무현 적통은 정청래·김민석·송영길이 아니라 제2의 노무현인 이 대통령을 지키고 성공시켜야겠다, 다시는 노무현 대통령의 비극을 재현하지 않겠다고 다짐하는 깨어 있는 시민들"이라고 강조했다.
앞서 송 의원은 전날 KBS 라디오 '전격시사'에 출연해 자신이 '노무현 키즈'라고 외치는 정 전 대표를 향해 "(정 전 대표는) 완전히 노무현 전 대통령과 등을 져서 장례식에 참석도 못 했다"고 발언한 바 있다.
정 전 대표는 "100% 허위사실 유포"라며 "당연히 애도하고 참석했다"며 송 의원의 공개 사과를 요구했다.
한편 송 의원은 이날 오전 경남 김해 봉하마을을 찾아 노 전 대통령의 묘역을 참배한다.
jeongwon1026@newspim.com