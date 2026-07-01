조승래 의원 "유시민 '재건축론'은 평론가 시각…내·외부 동시 포용 필요"

AI 핵심 요약beta
- 조승래 더불어민주당 의원은 1일 유시민의 증축·재건축론을 내부 포용 강조로 평가했다
- 조 의원은 증축·재건축 프레임보다 내부·외부 동시 포용 논쟁이 필요하다고 했다
- 전당대회 갈등과 적통 논쟁은 변화의 동력이며 잘 조정돼 당이 진화할 것이라 전망했다
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[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 조승래 더불어민주당 의원은 1일 유시민 작가의 이른바 '민주당 증축·재건축론'에 대해 "내부의 포용과 외부의 외연확장을 위한 포용, 두 가지 포용이 필요하다고 생각하는데 유 작가는 내부 포용에 대해 말씀하신 것"이라고 밝혔다.
조 의원은 이날 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼' 인터뷰에서 당내 갈등과 관련해 "저는 동시 포용이 필요하다고 생각한다"며 이같이 말했다.
앞서 유 작가는 민주 진영 지지층이 바란 것은 중도·보수로의 증축인데, 이재명 대통령이 재건축에 나서며 이들이 이탈하고 있다는 '증축·재건축론'을 제기한 바 있다.
이에 조 의원은 "정치평론가로서의 시각에서 나온 발언"이라면서도 "증축론, 재건축론 같은 프레임보다는 '어떻게 포용할 것인가'로 논쟁을 바꿔야 한다. 당의 외연 확장을 위해 비판적인 국민까지 포용하려는 노력이 필요하다"고 말했다.
조 의원은 최근 전당대회를 둘러싸고 계파 갈등과 '적통 논쟁' 등이 불거지는 데 대해 "전당대회 이후 당이 분열될 것이라는 우려는 기우가 될 것"이라고 선을 그었다.
그는 "정당이나 조직에서 갈등은 나쁜 것이 아니라 변화와 혁신의 원동력"이라며 "중요한 것은 갈등을 어떻게 합리적으로 조정하고, 그 결과를 수용해 힘을 모으느냐"라고 강조했다.
이어 "더불어민주당은 그동안 이러한 과정을 슬기롭게 해결해왔다"며 "이번 갈등 역시 잘 조정돼 당이 한 단계 더 진화할 것"이라고 전망했다.
seo00@newspim.com