도하 회담 재개한 미국, 호르무즈 해협 통행료 철회 설득 나서

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"7월4일 이후 충돌 재개 가능성"…MOU 이행 조건 이견 여전

동결자금 30억달러 해제설엔 美 "확인 안돼"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란 협상 대표단이 카타르 도하에서 핵 및 지역 현안을 놓고 협상을 이어가는 가운데, 미국이 이란의 호르무즈 해협 통행료 부과 구상을 철회하도록 설득에 나선 것으로 알려졌다.

1일(현지시각) 미 인터넷매체 악시오스에 따르면 미국 트럼프 행정부는 이란이 해협 통행료를 통해 얻는 이익보다 핵합의를 통해 확보할 수 있는 경제적 이익이 훨씬 크다는 점을 강조하며 협상 타결 필요성을 설득 중이다.

양측은 60일 내 포괄적 핵합의 도출에 합의했지만, 협상 개시 2주가 지난 현재까지도 이미 체결한 양해각서(MOU)의 이행 조건을 둘러싼 이견이 이어지고 있다. 이로 인해 시장에서는 최종 핵합의보다 초기 단계 합의가 붕괴될 가능성이 더 크다는 평가도 제기된다.

미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ "일주일 긴장 완화"…위트코프·쿠슈너 카타르서 연쇄 회동

미국과 이란은 최근 충돌 이후 호르무즈 해협에서의 긴장을 일주일간 완화하기로 합의했다. 이에 따라 7월4일 미국 독립기념일 이후 긴장이 재점화될 가능성도 남아 있다.

한 미국 당국자는 악시오스에 "우리는 앞으로 일주일간 조용한 상태를 유지하기로 합의했으며, 그동안 MOU 전반을 생산적으로 논의할 수 있는 환경을 만들었다"고 전했다. 그는 이어 "대통령은 이란이 공격할 경우 미국은 더 강하게 대응하고 해협 내 이란의 입지를 약화시키는 목표를 타격할 것"이라고 밝혔다고 덧붙였다.

JD 밴스 미국 부통령은 미국·이란·카타르 및 관련 당사국들이 도하에서 기술 협상을 진행 중이며, 아직 초기 단계지만 논의는 순조롭다고 평가했다.

반면 이란 측 협상 대표인 카젬 가리바바디 외무차관은 미국과의 직접 대화는 없었으며, 모든 협상은 카타르 및 파키스탄 중재자를 통해 진행됐다고 밝혔다. 그는 양측이 MOU 위반 대응을 위한 긴급 통신 채널 구축에 합의했으며, 카타르에 동결된 이란 자금의 사용 문제도 논의됐다고 전했다.

트럼프 대통령 특사인 스티브 위트코프와 재러드 쿠슈너는 도하에서 카타르 총리와 고위 당국자들을 만난 데 이어 카타르 국왕과도 회동했다. 이들은 미국과 이란 기술 협상이 본격적으로 시작될 수 있도록 사전 조율을 진행한 것으로 알려졌다.

복수의 지역 소식통에 따르면 회담 분위기는 대체로 긍정적이었으며 기술 협상 개시 기반이 마련됐지만, 두 특사가 이란 측과 직접 접촉했는지는 확인되지 않았다.

미국 측은 이란이 통행료 수입에 집중하기보다 핵합의를 통해 제재 해제 이후 훨씬 큰 경제적 이익을 얻을 수 있다는 점을 강조하고 있다.

한 미국 당국자는 "이란이 자유롭게 석유와 자원을 개발·판매할 경우 얻을 수 있는 수익은 통행료보다 약 100배 더 클 수 있다"며 "더 큰 가능성을 봐야 한다"고 말했다.

도널드 트럼프 대통령은 "이란과 매우 좋은 회담을 진행하고 있으며 전반적으로 잘 진행되고 있다"고 평가했다. 다만 최근 해협에서의 긴장 고조와 관련해 불만을 나타낸 것으로 알려졌으며, 군사 옵션 검토가 있었으나 협상 지속 쪽으로 방향이 잡힌 것으로 전해졌다.

◆ 해협 관할권 이견 지속…동결자금·레바논 문제도 테이블에

호르무즈 해협 통항 체계를 둘러싼 양측 입장은 여전히 평행선을 달리고 있다.

이란은 오만과 함께 해협에 대한 공동 주권을 주장하며 향후 통행료 부과 가능성을 시사하고 있는 반면, 미국은 해당 해역이 국제수역이라는 입장이다.

미국과 걸프 국가들은 새로운 규칙은 지역 국가들의 합의가 필요하다는 점을 강조하고 있다. 이 사안은 지난주 바레인에서 열린 마코 루비오 미 국무장관과 걸프 6개국 외교장관 회담에서도 핵심 의제로 다뤄졌다.

알 아라비야는 도하 회담에서 카타르에 동결된 이란 자금 일부(약 30억달러)가 해제되는 방향으로 합의가 이뤄졌다고 보도했다. 해당 자금은 현금 이전이 아닌 인도적 물품 구매에 활용되는 방식이라고 전했다.

그러나 미국 당국자들은 이러한 합의는 확인된 바 없으며 자금 해제는 아직 이뤄지지 않았다고 부인했다.

미국 협상단은 이란 측에 미국이 이스라엘의 레바논 휴전 준수를 계속 압박할 것이라는 입장을 전달한 것으로 알려졌다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 엑스(X)를 통해 미국의 대이스라엘 정책을 비판하는 강경 발언을 남겼다.

kwonjiun@newspim.com