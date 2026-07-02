LG전자, AI 입은 서비스 경쟁력 통했다

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 2일 KS-SQI 가전 A/S부문 3년 연속 1위에 올랐다고 밝혔다.
- LG전자는 상담부터 수리까지 AI를 도입해 고객 경험과 서비스 품질을 높였다.
- 농어촌·도서산간 순회와 수해 특별 서비스 등 사회공헌 활동도 확대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
챗봇·원격진단·AI 상담 지원으로 품질 혁신
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 한국표준협회가 주관하는 '2026 한국서비스품질지수(KS-SQI)' 가전제품 애프터서비스(A/S) 부문 1위에 선정됐다고 2일 밝혔다. 지난 2024년 이후 3년 연속 1위다.
KS-SQI는 실제 서비스 이용 고객을 대상으로 만족도를 조사해 서비스 품질을 평가하는 지표다. LG전자는 전문성, 적극성, 서비스 환경, 사회적 가치 등 주요 평가 항목에서 높은 점수를 받았다.
LG전자는 상담부터 수리까지 서비스 전반에 인공지능(AI)을 도입해 고객 경험을 개선하고 있다. 인공지능(AI) 챗·보이스봇은 고객 문의를 분석해 자가 조치 방법을 안내하거나 방문 수리를 접수한다. 원격진단 솔루션 '아르구스(Argus)'는 제품 상태 정보를 분석해 불필요한 방문 수리를 줄인다.
AI 어시스턴트 '큐봇(Qbot)'은 상담에 필요한 제품 정보와 상담 노하우를 제공해 서비스 품질의 일관성을 높이고 있다. 500만건 이상의 수리 데이터를 기반으로 필요한 부품도 자동 추천한다.
LG전자는 농어촌과 도서·산간 지역 순회 서비스, 수해 지역 특별 서비스 등 사회공헌 활동도 확대하고 있다.
syu@newspim.com