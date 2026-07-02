한국디지털인증협회, AI 에이전트 신원관리 국제표준 개발 착수

AI 핵심 요약beta
- 한국디지털인증협회가 2일 AI 신원관리 표준을 추진했다
- ITU-T 회의서 AI 에이전트·연령보증 등 3건 채택됐다
- 협회는 국내 기술을 국제표준에 반영하겠다고 밝혔다
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AI 에이전트·연령보증 시스템 국제표준 개발 본격화
한국·미국 공동 제안…AI 에이전트 신원관리 표준 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한국디지털인증협회는 AI 에이전트 신원관리와 연령 보증 시스템 등 디지털 신원 분야 국제표준 개발을 본격 추진한다고 2일 밝혔다.
협회는 최근 스위스 제네바에서 열린 국제전기통신연합 전기통신표준화부문(ITU-T) 정보보호연구반(SG17) 국제회의에서 AI 에이전트 신원관리와 연령 보증 시스템 등 총 3건의 신규 표준화 항목을 제안해 채택됐다고 설명했다.
이번 국제표준화 활동은 신임 협회장인 순천향대학교 염흥열 교수를 중심으로 순천향대 표준 전문연구팀, 협회, 라온시큐어 표준화팀이 함께 참여했다. 염 교수는 ITU-T SG17 의장을 8년간 역임했으며, 정보보호·개인정보보호 분야에서 60건 이상의 국제표준 제정을 이끌어온 전문가다.
이번에 채택된 신규 표준화 항목 가운데 하나인 'AI 에이전트 신원관리(XSTR.id-AA-dis)' 기술보고서는 에이전틱 AI 환경에서 비인간 행위자인 AI 에이전트의 신원을 관리하는 방안을 담고 있다. AI 에이전트가 분산신원(DID)을 기반으로 서로를 식별하고, 검증 가능한 자격증명(VC)을 활용해 권한을 위임받아 서비스를 수행할 수 있는 신원관리 메커니즘을 정의하는 것이 핵심이다.
해당 표준화 과제는 한국과 미국이 공동 제안했으며, 미국 연방수사국(FBI)도 공동 에디터로 참여한다. 협회는 AI 에이전트의 신뢰성과 책임성을 위한 국제표준 논의 초기 단계에서 한국이 표준 개발을 주도하게 됐다는 점에 의미를 두고 있다.
함께 채택된 연령 보증 시스템 표준화 과제(X.aas-part2·3)는 온라인 환경에서 이용자의 연령을 안전하게 확인하고 보증하기 위한 기술적 구현 방안과 상호운용성 확보 방안을 담고 있다. 해당 과제는 한국과 남아프리카공화국, 카타르가 공동 제안했으며, ITU-T와 ISO/IEC가 공동 텍스트(Common Text) 방식으로 개발을 추진한다.
이번에 채택된 3건의 신규 표준화 항목은 염흥열 교수와 박성채 순천향대 팀장, 현다은 라온시큐어 프로가 국제표준 개발 에디터를 맡아 개발을 진행할 예정이다.
염흥열 한국디지털인증협회장은 "AI 에이전트 환경에 적합한 분산신원 관리 기술을 국제표준에 반영하기 위한 활동을 시작했다"며 "디지털 신원 기반 국제표준 개발을 지속 추진하고 국내 기업들의 기술이 글로벌 표준에 반영될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
한편 협회는 앞으로 이번에 채택된 신규 표준화 과제를 고도화하는 한편, 국내 디지털 신원관리 기업들의 기술과 요구사항을 국제표준 개발 과정에 지속적으로 반영해 나갈 계획이다.
nylee54@newspim.com