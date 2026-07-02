노타, 영상 관제 솔루션 네이버클라우드 마켓플레이스 등재

AI 핵심 요약beta
- 노타가 2일 VLM 기반 영상 관제 솔루션 NVA를 네이버클라우드 마켓플레이스에 등재했다고 밝혔다.
- NVA는 VLM으로 영상 상황을 이해해 이상 징후를 분석·요약하며 산업안전·교통·재난 등 국내외 다양한 분야로 적용 범위를 넓혔다.
- 클라우드 기반 구독형 과금으로 초기 비용을 낮춰 중견·중소기업 도입을 쉽게 하고, 노타는 이를 통해 민간·금융·공공 신규 매출 채널을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 모델 경량화 기업 노타가 비전 언어 모델(VLM) 기반 영상 관제 솔루션 'NVA(노타 비전 에이전트)'를 네이버클라우드 마켓플레이스에 등재했다고 2일 밝혔다.
NVA는 기존 컴퓨터 비전 기반 객체 탐지를 넘어 VLM을 활용해 영상 속 상황과 맥락을 이해하고 이상 상황을 분석·요약한다. 복합적인 상황을 텍스트로 설명하고 의심 상황을 판단할 수 있다.
회사에 따르면 2026년 상반기 NVA 수주는 전년 동기 대비 1.8배 증가했다. 지난해 출시 이후 산업안전, 교통, 재난 대응, 미디어, 공공 선별관제 등 다양한 영상 모니터링 분야로 적용 범위를 확대했으며, 코오롱인더스트리와 대전지방국토관리청 등 다수의 기업과 공공기관에서 활용 중이다. 교통관제(ITS) 분야에서는 중동과 케냐 등 해외 시장으로도 도입 사례를 늘리고 있다.
이번 등재는 기존 산업별 프로젝트와 직접 영업 중심의 도입 구조에서 벗어나 네이버클라우드 고객을 대상으로 클라우드 기반 신규 시장을 개척할 수 있는 기반을 마련했다. NVA는 사전 구성된 패키지 형태로 제공돼 개념 증명(PoC)과 구축 기간을 단축할 수 있으며, 소수의 영상 채널에서 시작해 채널 수와 탐지 시나리오를 단계적으로 확대할 수 있다.
클라우드 기반 도입 방식과 월 단위 구독형 과금 모델을 통해 초기 인프라 투자 및 비용 부담을 낮춰 중견·중소기업도 생성형 AI 기반 영상 관제 솔루션을 도입하기 용이하다.
채명수 노타 대표는 "NVA는 출시 1년도 안 된 시점에서 국내 기업과 공공기관은 물론 해외 교통관제 분야까지 적용 범위를 넓히며 빠르게 성장하고 있다"며 "이번 네이버클라우드 마켓플레이스 등재를 통해 민간·금융·공공 고객 접점을 확대하고 클라우드 기반 신규 매출 채널을 발굴해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com