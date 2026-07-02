휴온스, 바이오헬스 사업화 유공 보건복지부 장관상 수상

AI 핵심 요약beta
- 휴온스는 1일 인터비즈 포럼 개막식에서
- 보건복지부 장관상인 사업화 유공자상을
- 산학연 협력·기술사업화 성과로 수상했다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스는 지난 1일 제주 휘닉스 아일랜드에서 열린 '제24회 인터비즈 바이오 파트너링 & 투자포럼 2026' 개막식에서 '2026 바이오헬스산업 분야 사업화 유공자' 보건복지부 장관상을 수상했다고 2일 밝혔다.
사업화 유공자 포상은 기술 확산과 상업화 촉진에 기여한 기업과 개인에게 수여되는 상이다.
휴온스는 인터비즈 포럼을 통해 산·학·연·벤처·스타트업과 협력을 이어온 점과 유망 파이프라인 기술도입(License-in), 벤처기업 지분 투자 등을 통한 기술사업화 성과를 인정받아 이번 상을 수상했다고 설명했다.
박경미 휴온스 연구개발총괄 부사장은 "이번 수상은 산·학·연과의 협력 모델 구축을 위한 노력이 인정받은 결과"라며 "앞으로도 국내외 파트너와의 협력을 강화해 헬스케어 산업의 경쟁력 제고에 기여하겠다"고 말했다.
한편 '제24회 인터비즈 바이오 파트너링 & 투자포럼 2026'은 제약·바이오헬스 분야 산·학·연·벤처·스타트업 간 협력과 글로벌 진출 지원을 목적으로 개최되는 행사로, 한국신약개발연구조합 등 16개 기관이 공동 주관한다.
sykim@newspim.com