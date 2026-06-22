휴온스글로벌, 휴온스·휴온스랩 합병 주총 연기…"주주권익 보호"

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중복상장 가이드라인 발표 이후로 일정 조정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴온스글로벌이 자회사인 휴온스와 휴온스랩의 합병 안건을 다루기 위한 임시주주총회 일정을 연기하기로 했다.

휴온스글로벌은 이사회를 통해 휴온스와 휴온스랩의 흡수합병과 관련한 임시주주총회 개최 시점을 금융당국의 중복상장 가이드라인 발표 이후로 조정하기로 결정했다고 22일 공시했다.

휴온스그룹 사옥 전경 [사진=휴온스그룹]

당초 휴온스글로벌은 오는 7월 3일 임시주주총회를 열고 휴온스와 휴온스랩 합병 안건에 대한 의결권 행사를 진행할 예정이었다.

회사는 합병 추진 과정에서 지주사 일반주주의 의견을 충실히 반영하기 위해 최대주주와 특수관계인의 의결권을 제한하는 방안 등을 검토해 왔다. 다만 관련 세부 지침이 담긴 중복상장 가이드라인 발표가 지연되면서 주주총회 일정 조정을 결정했다.

휴온스글로벌은 해당 안건의 결의 방식과 관련해 준용을 검토했던 중복상장 가이드라인이 아직 확정되지 않은 만큼, 주주들의 의결권 행사 과정에서 혼선을 방지하고 공정성을 확보하기 위해 주주총회를 연기했다고 설명했다.

이번 결정은 금융당국이 추진 중인 소수주주 권익 보호 및 자회사 중복상장 가이드라인의 취지를 적극 반영하겠다는 의지가 담긴 조치로 풀이된다.

휴온스글로벌은 향후 중복상장 가이드라인이 발표되면 구체적인 의결권 제한 방식 등을 검토한 뒤 새로운 주주총회 일정과 관련 내용을 공시할 계획이다.

앞서 휴온스글로벌은 이번 합병 추진 과정에서 주주간담회와 특별위원회 검토를 거쳐 합병이 성사될 경우 대주주와 자사주를 제외한 일반주주를 대상으로 현물배당을 실시하는 주주환원책을 발표한 바 있다.

회사는 주주총회 일정이 다소 늦어지더라도 일반주주의 의사를 왜곡 없이 반영하겠다는 방침이다.

송수영 휴온스글로벌 대표는 "이번 임시주주총회 연기는 주주 중심 경영이라는 원칙을 지키기 위한 결정"이라며 "발표될 가이드라인을 적극 수용해 주주들의 의견에 따라 합병 여부를 결정하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com