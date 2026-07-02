AI 데이터센터 확대…냉각 인프라 속 피팅·밸브株 '주목'

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 데이터센터 투자가 확대되면서 반도체와 전력 인프라뿐 아니라 냉각·공조(HVAC), 가스, 유체제어 설비 분야도 함께 주목받고 있다. 이에 따라 배관용 피팅과 밸브 등 관련 부품을 생산하는 기업들도 적용 분야별로 관심을 받고 있다.

2일 업계에 따르면 피팅·밸브 산업은 적용 분야에 따라 조선·LNG·플랜트용 대형 배관 피팅, 반도체 공정용 초고순도 가스 피팅, 계장용 밸브·피팅, 도시가스 및 산업용 밸브, 냉동공조용 밸브와 냉매 배관용 피팅 등으로 세분된다. AI 데이터센터를 비롯한 산업 전반의 설비투자가 확대되면서 기업별 제품군과 적용 분야에도 관심이 이어지고 있다.

성광벤드와 태광은 조선·LNG·석유화학 플랜트 등에 사용되는 배관용 피팅 기업으로 꼽힌다. 글로벌 LNG 프로젝트와 중동 플랜트 발주, 발전설비 투자 확대 등이 이어질 경우 대형 배관용 피팅 수요와 연결될 수 있다는 점에서 시장의 관심을 받아왔다.

반도체와 산업설비 분야에서는 디케이락, 비엠티, 하이록코리아 등이 거론된다. 이들 기업은 계장용 피팅·밸브, 정밀 유체제어 부품 등을 중심으로 반도체, 석유화학, 플랜트 등 다양한 산업 설비 시장과 접점을 갖고 있다. 반도체 공정은 고순도 가스와 화학 유체를 안정적으로 제어해야 하는 만큼 정밀 피팅·밸브의 역할이 중요하다.

[사진=셔터스톡]

한선엔지니어링은 계장용 피팅·밸브를 비롯해 수소·연료전지와 플랜트 설비 분야에도 제품을 공급하고 있다. AI 데이터센터 확산과 함께 전력 공급 및 분산전원 설비에 대한 투자가 확대될 경우 관련 유체제어 부품 시장도 영향을 받을 수 있다는 분석이 나온다.

에쎈테크는 황동 기반 밸브·피팅 전문기업으로 LPG·CNG 밸브, 가스용기용 밸브, 냉동공조용 밸브, 냉매 배관용 피팅 등을 생산하고 있다. 반도체 공정용 초고순도 가스 피팅이나 조선·LNG용 대형 피팅을 주력으로 하는 기업들과는 사업 영역이 다르지만, 냉동공조와 가스 인프라 분야에서 제품군을 갖추고 있다.

AI 데이터센터 확산으로 냉각·공조 설비의 중요성이 커지면서 냉동공조용 밸브와 냉매 배관용 피팅을 생산하는 기업들도 관련 밸류체인으로 함께 거론되고 있다. 에쎈테크는 CO₂ 냉매용 밸브와 무용접 냉매 배관 피팅 'SB1' 등을 보유하고 있으며, 친환경 냉매 전환과 냉동공조 설비 투자 확대에 따라 관련 제품군도 함께 관심을 받고 있다. 다만 회사가 데이터센터용 액침냉각 시스템을 직접 생산하는 것은 아니다.

업계 관계자는 "피팅·밸브 산업은 AI 데이터센터를 비롯해 반도체, LNG, 플랜트, 냉동공조, 가스 인프라 등 다양한 설비 분야와 연관돼 있다"며 "기업마다 주력 제품과 적용 시장은 다르지만 설비투자가 확대될 경우 적용 분야별 관련 기업들의 제품 경쟁력도 함께 살펴볼 필요가 있다"고 말했다.

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