에쎈테크, 상반기 영업익 18억원·전년比 103% ↑

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 냉동공조 부품 전문기업 에쎈테크가 올해 상반기 매출 330억원, 영업이익 18억원을 기록했다고 24일 밝혔다. 매출액은 지난해 같은 기간 대비 20.2% 증가했으며, 영업이익은 103.3% 증가했다. 상반기 영업이익은 지난해 연간 영업이익 20억원에 육박하는 수준이다.

회사에 따르면 실적 개선의 주요 요인은 수출 확대와 경영 효율성 향상이다. 에쎈테크는 냉동공조용 밸브 분야의 기술력을 바탕으로 해외 시장 공략을 강화하고 있으며, 주력 제품인 냉매용 볼밸브를 중심으로 수출 비중을 지속 확대하고 있다. 최근 환율 흐름도 수출 사업에 긍정적으로 작용하고 있다.

내부적으로는 지난해 진행한 구조조정과 사업 효율화 작업이 수익성 개선에 기여한 것으로 분석된다. 회사는 지난해 흑자전환 이후 수익성 개선세가 두드러지는 추세라고 설명했다.

에쎈테크 로고. [사진=에쎈테크]

김성범 에쎈테크 대표이사는 "주력 제품인 냉매용 볼밸브의 해외 판매 확대와 체질 개선 효과가 맞물리면서 실적 개선 흐름이 나타나고 있다"며 "올해는 수익성 회복과 함께 글로벌 시장 경쟁력을 한 단계 높이는 전환점이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 에쎈테크는 친환경 냉매 관련 제품 경쟁력을 지속 강화하며 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다. 냉동공조 산업의 친환경 전환 흐름에 대응해 제품 포트폴리오를 확대하고 이를 바탕으로 해외 시장 내 경쟁력을 높여나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com