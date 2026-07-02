제이엘케이, 뇌졸중 운동기능 예후 예측 AI 연구 국제학술지 게재

서울아산병원과 공동 연구

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 의료 인공지능(AI) 기업 제이엘케이는 자사 의료영상 AI를 활용한 뇌졸중 환자의 상지 운동기능 예후 예측 연구가 국제학술지 Journal of Korean Medical Science(JKMS)에 게재됐다고 2일 밝혔다.

이번 연구는 서울아산병원 재활의학과 연구진과 제이엘케이 인공지능연구센터가 공동으로 수행했으며, 급성 허혈성 뇌졸중 환자 242명을 대상으로 초기 자기공명영상(MRI)을 AI로 분석해 상지 운동기능 예후를 예측할 수 있는지를 평가했다.

제이엘케이 로고 [사진=제이엘케이]

연구에서는 제이엘케이의 의료영상 AI를 활용해 뇌경색 병변과 백질변성을 자동 분석하고, 운동 기능과 관련된 운동신경로의 손상 정도를 정량화했다.

이를 환자의 임상 정보와 함께 분석한 결과, MRI 영상 정보를 추가한 예측 모델이 기존 임상 정보만 활용한 모델보다 높은 예측 성능을 보였다. 특히 운동신경로 손상 정도가 상지 운동기능 예후를 예측하는 주요 지표로 확인됐다.

연구진은 AI 기반 군집 분석을 통해 환자를 세 가지 유형으로 분류했다. 운동신경로 손상이 크고 병변 범위가 넓은 환자군은 기능 예후가 가장 좋지 않았으며, 고령과 기저질환 비중이 높은 환자군은 재발 예방 관리의 중요성이 큰 것으로 나타났다. 반면 상대적으로 손상이 적은 환자군은 기능 예후가 양호한 것으로 분석됐다.

연구진은 이번 연구가 환자 특성에 맞는 재활 치료 계획과 관리 전략을 수립하는 데 도움이 될 수 있다고 평가했다.

제이엘케이는 이번 연구를 통해 의료영상 AI가 뇌졸중 병변 검출뿐 아니라 기능 예후 예측과 재활 전략 수립을 지원하는 임상 의사결정 도구로 활용될 가능성을 확인했다.

회사는 현재 뇌졸중 AI 솔루션을 기반으로 응급 진단부터 치료 의사결정, 예후 예측까지 지원하는 통합 플랫폼 구축을 추진하고 있으며, 국내를 비롯해 미국과 일본 시장에서도 임상 근거 확보와 사업화를 확대하고 있다.

김동민 제이엘케이 대표는 "이번 연구는 의료영상 AI가 뇌졸중 병변 분석을 넘어 환자의 기능 예후를 보다 객관적으로 평가하는 데 활용될 수 있음을 보여줬다"며 "앞으로도 다양한 임상 연구를 통해 의료진의 의사결정을 지원할 수 있는 근거를 확대해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com