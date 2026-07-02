솔루스첨단소재 "하이엔드 전지박 비중 40%로 확대"

AI 핵심 요약beta
- 솔루스첨단소재가 2일 하이엔드 전지박 판매 비중을 작년 28%에서 올해 약 40%로 확대한다고 밝혔다.
- 고강도·고연신 'SR'과 중강도 고연신 'MTS' 전지박으로 배터리 수명·안정성과 생산 효율성을 높인다고 했다.
- 북미 중심 수요가 유럽으로 확대되는 가운데 제품 믹스 개선으로 수익성을 강화하고 글로벌 대응에 나선다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 솔루스첨단소재가 고강도·고연신 하이엔드 전지박 판매 비중을 지난해 28%에서 올해 약 40% 수준으로 확대한다고 2일 밝혔다.
회사에 따르면 전지박은 전기차 배터리 음극 집전체에 사용되는 핵심 소재로, 배터리 제조 공정에서 전극을 지지하고 전류 흐름을 돕는다. 배터리 시장이 고성능·고용량 중심으로 재편되면서 두께, 강도, 연신율, 균일성 등 품질 기준이 높아지고 있다.
회사는 솔루스첨단소재의 하이엔드 전지박은 일반 제품 대비 강도와 연신율을 강화한 제품군이라고 설명했다. 고강도·고연신 전지박 'SR'은 열처리 전 고강도 특성을 갖춰 배터리 제조 공정에서 가공성을 개선하고, 열처리 후에는 고연신 특성으로 배터리 수명과 안정성 향상에 기여한다.
원통형, 각형 등 다양한 배터리 폼팩터에 적용 가능하며 전 세계 극소수 업체만 구현이 가능하다. 중강도 고연신 전지박 'MTS'는 강도와 연신율 간 균형을 확보해 셀 성능 유지는 물론 배터리 공정 개선으로 생산 효율성 확보에 유리하다. 유럽의 글로벌 배터리사에 하반기 첫 공급을 앞두고 있다.
회사 관계자는 "배터리 시장이 성숙 단계로 접어들수록 전지박은 단순 생산 능력보다 제품 품질과 고객 맞춤형 대응력이 중요한 경쟁 요소가 되고 있다"며 "현재 북미 고객사를 중심으로 하이엔드 제품 수요가 높지만 올해 유럽 시장으로 확대되는 추세"라고 말했다.
이어 "SR과 MTS 등 하이엔드 전지박 판매 비중 확대는 제품 믹스 개선을 통한 수익성 강화 측면에서 의미가 크다"며 "지속적인 R&D와 차별화된 제품 경쟁력을 바탕으로 글로벌 고객사의 수요에 적극 대응해 나가겠다"고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com