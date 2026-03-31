넥슨 "2026년은 구조적 변혁의 첫 해…성과는 숫자로 증명하겠다"

넥슨, 체질 개선 선언…경영 전략 수정·포트폴리오 재조정 나서

던파 모바일 부진·신작 지연에 당초 목표치 달성 불가능



[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 넥슨이 기존 경영 전략의 한계를 인정하고 사업 구조 전면 재편에 나섰다. 또한 경영 목표를 수정하고 글로벌 시장 진출 가속화에 대한 강력한 비전을 제시했다.

넥슨은 31일 일본 도쿄에서 자본시장 브리핑(CMB)을 열고 중장기 전략과 투자자 메시지를 공개했다. 이날 행사에는 패트릭 쇠더룬드 회장을 비롯해 이정헌 넥슨 일본법인 대표, 우에무라 시로 넥슨 일본 법인 최고재무책임자(CFO)가 참여했다.

패트릭 쇠더룬드 넥슨 회장 [사진= 넥슨 CMB 2026 방송 캡처]

패트릭 쇠더룬드 회장은 크리에이티브 방향성, 게임 개발 방식 등 전략을 수립하고 이정헌 대표는 이를 실행하는 역할을 맡는다. 넥슨은 지난 2월 20일 스웨덴 자회사 엠바크 스튜디오를 이끄는 패트릭 쇠더룬드 대표를 일본 법인 초대 회장으로 선임한 바 있다.

이날 패트릭 쇠더룬드 회장은 "넥슨에 명확한 전략을 제시하기 위해 회장직을 수락했다"라며 "(나는) 비전을 설정하고, 창작 프로세스 발전시키고 수익성을 추구한다"라고 설명했다.

그는 넥슨이 제기한 2027년 매출 7조원 목표가 사실상 불가능하다고 밝혔다. '던전앤파이터 모바일'의 구조적 부진, 신작 출시의 지연, 인건비와 플랫폼 수수료, 인프라 개발 등을 문제로 꼽았다.

패트릭 쇠더룬드 회장은 "기존에 제시한 매출 목표치를 일정대로 달성하는 것은 현재로선 어렵다"고 설명했다.

이어 "과거 목표 수립 당시에는 강력한 프랜차이즈 실적과 신작 파이프라인의 확대, 규모의 경제가 수익성 향상으로 직결될 것이라는 확신이 있었지만 매출 측면에서 던전앤파이터 모바일은 구조적인 부진을 겪었다"며 "기대했던 신작들의 출시마저 지연됐고 포트폴리오 확장 과정에서 비용이 매출보다 더 가파르게 증가했다"고 덧붙였다.

그러면서 지난 1월 모바일 방치형 게임 '메이플 키우기' 확률 논란과 관련해서는 '신뢰 훼손'이 큰 문제라고 지적했다.

그는 "환불 조치로 인한 재무 부담도 컸지만 신뢰 훼손이 더 큰 문제"라며 "운영상의 명백한 관리 실패로서 이를 바로잡기 위한 구조 개선을 시행 중"이라고 밝혔다.

이를 위해 재발 방지를 위한 조치를 마련했다고 밝혔다. 구체적으로는 최고위기관리책임자(CRO) 신설, 이중 보고 체계 의무화, 이사회 감독 강화 등을 도입한다.

또한 서구 시장에서 성공을 거둔 아크레이더스 개발 방식을 활용해 한국과 중국을 넘어 글로벌 시장 공략에 나선다고 밝혔다.

그는 "넥슨의 대부분의 매출은 아시아인 한국과 중국에서 발생한다"라며 "아크레이더스는 글로벌 이용자에게 통하다는 것을 보여준 사례"라고 강조했다.

인공지능(AI)에 대한 언급도 이어졌다. 단순한 도구 적용을 넘어서 AI 기반의 개발 방식 혁신이 이뤄질 방침이다.

쇠더룬드 회장은 AI와 관련해 "개발 효율성과 서비스 운영 전반에 AI를 접목하겠다"고 밝혔다.

마지막으로 "게임 업계의 변화는 빠르게 바뀌고 있다"라며 "변화에 빠르게 적응해 유의미한 결과를 내는 기업이 될 것"이라고 강조했다.

이정헌 넥슨 일본법인 대표는 지난 실적을 돌아보며 향후 사업 전개를 위한 구체적인 청사진을 제시했다.

이 대표는 "경영진 내의 역할 분담은 명확하다. 패트릭 회장이 비전과 전략을 제시하면 저는 이를 실행으로 옮겨 성과를 만들어 낼 것"이라며 "그 성과는 반드시 숫자로 증명하겠다"고 강조했다.

넥슨은 기존 영업이익의 최소 33% 환원 정책을 유지하면서 배당 확대와 자사주 매입을 병행한다. 지난해에는 배당금을 두 배로 늘리고 약 970억엔 규모의 자사주를 매입했다. 향후 추가 환원 정책도 검토 중이다.

우에무라 시로 넥슨 일본 법인 CFO는 "주주환원 정책은 변함없다. 현재 넥슨의 주가는 당사의 기업가치를 충분히 반영하지 못하고 있다"라며 "추가적인 주주환원 방안을 적극 검토하고 있다"고 밝혔다.

이어 "주주 가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"라며 "2026년은 구조적 변혁의 첫 해가 될 것"이라고 덧붙였다.

한편, 이날 넥슨은 던전앤파이터 키우기와 클래식 외에도 프로젝트 오버킬, 던전앤파이터 아라드, 빈딕투스: 디파잉 페이트, 신규 IP 낙원 등 총 6종의 신작 파이프라인을 함께 공개했다.

yuniya@newspim.com