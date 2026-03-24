넥슨, '메이플 키우기' 논란에 이정헌 대표 인센티브 50% 삭감

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 넥슨 일본법인 이정헌 대표이사가 '메이플 키우기' 확률 논란에 따른 환불 사태에 따라 자신에 배정된 인센티브를 50% 삭감했다.

넥슨은 24일 이정헌 대표 명의의 공지를 통해 "이번 사안을 엄중히 인식하고, 이용자 신뢰를 의사결정의 최우선 원칙으로 삼아 업무체계와 조직문화를 근본적으로 쇄신, 같은 상황이 재발하지 않도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

'메이플 키우기' [사진=넥슨]

넥슨은 "핵심 경영진의 책임 의식과 이용자 신뢰 회복을 위한 진정성을 실천에 옮기고자, 이정헌 대표에게 배정된 2025년분 인센티브를 50% 삭감했다"고 밝혔다.

해당 사안의 관리자는 모든 책임을 지고 퇴사했다. 기타 관련자에 대해서도 내부 규정에 따라 징계 조치를 마친 것으로 알려졌다.

'메이플 키우기'는 넥슨이 에이블게임즈와 공동 개발해 지난해 11월 출시한 방치형 모바일 게임이다. 출시 직후 양대 앱 마켓에서 매출 순위 1위에 올랐다.

그러나 올해 들어 확률 관련 논란이 연달아 불거지면서 운영진이 사과에 나섰다. 넥슨은 '메이플 키우기' 출시 후 지난 1월까지 이용자들이 결제한 금액을 전액 환불하기로 결정했다.

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