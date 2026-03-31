윤병태 "65세 이상 버스 무상" 공약...고령친화도시 나주 약속

어르신 이동권 확대·스마트 경로당 확충 추진

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 윤병태 더불어민주당 나주시장 예비후보가 65세 이상 어르신의 시내버스 무상 이용을 핵심으로 하는 복지 공약을 발표했다.

윤 예비후보는 31일 "2026년 1월 기준 우리 지역 65세 이상 인구가 3만 명을 넘어섰다"며 "교통비 부담 없는 '무상 시내버스 제도'를 도입해 어르신의 이동권을 획기적으로 보장하겠다"고 밝혔다.

나주시 어르신 장수사진 촬영 봉사 현장에 참석한 윤병태 예비후보. [사진=윤병태 예비후보 선거사무소] 2026.03.31 ej7648@newspim.com

나주시 통계에 따르면 지난 1월 말 기준 65세 이상 인구는 3만 286명으로 집계됐다. 윤 예비후보는 민선 9기 출범 후 올해 하반기부터 내년까지 단계적으로 무상버스 제도를 시행할 계획이다.

그는 또 어르신 여가·문화 공간 확충을 위한 '청춘놀이터'를 빛가람동에 조성하고, 정보통신기술(ICT)을 활용한 '스마트 경로당'도 확대할 방침이다. 스마트 경로당은 응급안전 시스템과 화상 플랫폼을 기반으로 건강관리, 여가 프로그램, 디지털 교육 등을 제공하는 신개념 복지시설이다.

나주시는 2025년 과학기술정보통신부 공모사업에 선정돼 4억3천만 원을 투입, 20개 경로당과 노인복지관을 연결하는 스마트 인프라를 구축했다. 올해는 추가로 7억 4400만 원을 확보해 설치 대상을 늘릴 예정이다.

윤 예비후보는 "민선 8기에서 이미 경로당 환경 개선, 치매 전수조사, 어르신 일자리 확대 등 실질적인 복지기반을 다져왔다"며 "민선 9기에는 한층 실효성 있는 고령친화 정책을 추진하겠다"고 강조했다.

나주시는 올해 4710명의 어르신 일자리를 마련하고 207억 원을 투입해 노후 소득 기반을 강화했다. 또 경로당 에어컨·냉장고·TV 지원단가를 인상하고 주·부식비도 최대 20만 원으로 확대했다.

이외에도 이미용권 지원금은 연 8만 원으로 대상포진 예방접종 지원은 65세에서 50세로 확대됐다. 치매 위험군 3만7000여 명을 대상으로 한 조기검진 전수조사도 진행 중이며 '100세 안심경로당' 180곳을 운영 중이다.

윤 예비후보는 "지역 발전을 위해 헌신하신 어르신 한 분 한 분이 존중받는 나주를 만들겠다"고 말했다.

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