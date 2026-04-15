3월 코픽스 2.81%, 한달만에 하락세 전환

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전월대비 0.01%p 하락, 보합권 흐름 여전

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 은행권 주택담보대출(주담대) 변동금리 산정지표인 코픽스(자금조달비용지수·COFIX)가 한달만에 소폭 하락했다.

전국은행연합회(회장 조용병)는 3월 기준 코픽스(신규취급액기준)는 2.81%로 전월대비 0.01%포인트(p) 하락했다고 15일 공시했다.

[사진=은행연합회]

잔액기준 코픽스는 2.85%로 전월과 동일하며 신 잔액기준은 2.45%로 0.02%p 하락했다.

코픽스는 NH농협·신한·우리·SC제일·하나·IBK기업·KB국민·한국씨티은행 등 국내 8개 은행이 조달한 자금의 가중평균금리다. 은행이 실제 취급한 예·적금, 은행채 등 수신상품 금리가 인상 또는 인하될 때 이를 반영해 상승 또는 하락한다.

신규취급액기준 및 잔액기준 코픽스에는 정기예금, 정기적금, 상호부금, 주택부금, 양도성예금증서, 환매조건부채권매도, 표지어음매출, 금융채(후순위채 및 전환사채 제외)가 포함되며 신 잔액기준에는 기타 예수금, 기타 차입금 및 결제성자금 등이 추가된다.

잔액기준과 신 잔액기준 코픽스는 일반적으로 시장금리 변동이 서서히 반영되나 신규취급액기준은 해당 월중 신규로 조달한 자금을 대상으로 산출됨에 따라 상대적으로 시장금리 변동이 신속히 반영되는 특징이 있다.

peterbreak22@newspim.com