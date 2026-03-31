韩国编制1182亿元追加预算应对中东危机

纽斯频通讯社世宗3月31日电 为最大限度减少中东变局引发的高油价、高物价冲击对民生和产业带来负面影响，韩国政府编制规模达26.2万亿韩元（约合人民币1182亿元）的追加预算案。

资料图：韩国企划预算处长官朴洪根（中）。【图片=纽斯频通讯社】

企划预算处长官朴洪根31日表示，已向国会提交《为克服中东危机的2026年度追加预算案》。

预算总规模为26.2万亿韩元。其中，缓解高油价负担10.1万亿韩元，稳定民生2.8万亿韩元，减少产业损失及稳定供应链2.6万亿韩元，补充地方财政9.5万亿韩元，偿还国债1万亿韩元。

政府表示，此次追加预算是为克服中东危机而编制。受军事行动长期化影响，霍尔木兹海峡遭封锁，迪拜原油价格从2月27日的每桶71美元暴涨至本月25日的143美元水平，涨幅超两倍；布伦特原油也从72美元涨至102美元水平，涨幅超40%，推高进口物价。

此次补贴预算重点投向"缓解高油价三大措施"，包括石油价格限高制、K-PASS交通补贴以及面向70%民众发放油价补贴，总计投入10.1万亿韩元。

具体来看，用于支持稳定油价"石油价格上限制"的预算为5万亿韩元；为配合车辆限行措施、临时扩大K-PASS返现率项目的款项为877亿韩元等。

同时，为高油价补贴编制为4.8万亿韩元。若该方案在国会被通过，那么70%的民众将每人获10万至60万韩元不等补贴。非首都地区居民将获得更多补贴。

面向小工商业者、劳动者、青年的支持预算为2.8万亿韩元。8000亿韩元用于恢复受冲击弱势群体生活，1.9万亿韩元用于青年创业和就业。

在产业方面，2.6万亿韩元将用于减少企业损失和稳定供应链，其中1.1万亿韩元用于受中东冲击的企业与行业，8000亿韩元用于太阳能、风能等新能源产业转型，2000亿韩元用于扶持文化产业。

本次预算资金来源于半导体景气和股市回暖带来的超额税收（25.2万亿韩元）以及基金资金1万亿韩元。政府方面解释称，考虑到国家债务水平，未追加发行国债。

尤其是本次预算中还安排1万亿韩元用于偿还国债，体现政府在扩张财政之余兼顾财政稳健。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社